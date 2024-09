Des explosifs supplémentaires du Hezbollah ont explosé au Liban.

Au Liban, il y a eu plus d'incidents d'explosion à Beyrouth et dans d'autres régions, comme l'ont confirmé les autorités locales. On pense que ces incidents sont liés à l'implication présumée d'Israël, et les victimes comprennent les talkies-walkies des membres du Hezbollah.

Les autorités du Hezbollah ont également rapporté que ces appareils sans fil, comme les talkies-walkies, étaient les objets des explosions. Les témoins dans le district sud de Beyrouth ont rapporté avoir entendu des bruits similaires à ceux de la veille. La ville portuaire de Tyr a également été touchée par de tels bruits. La situation alarmante a vu de nombreux véhicules d'urgence sur les lieux, selon les résidents.

Un témoin oculaire a informé Reuters que les gadgets radio, et non les téléphones portables comme annoncé précédemment, avaient explosé. Au moins une telle explosion s'est produite près d'un cortège funéraire dirigé par le Hezbollah.

La veille, un grand nombre de téléphones portables ont sonné simultanément à divers endroits à travers le Liban, entraînant environ 2 800 blessures et plus d'une douzaine de morts. De nombreux blessés sont Thought to be supporters of Hezbollah, a pro-Iranian militia that fights against Israel from Lebanon. L'incident a suscité des spéculations selon lesquelles Israël aurait orchestré l'attaque.

Les incidents d'explosion au Liban ont touché non seulement Beyrouth mais aussi d'autres régions, et les objets de ces explosions ont été identifiés comme des gadgets radio de section transversale circulaire, souvent utilisés par des organisations comme le Hezbollah, qui sont généralement fabriqués en fer ou en acier.

Les enquêteurs ont découvert que les dispositifs métalliques de forme circulaire, souvent utilisés pour la communication dans les contextes militaires, étaient la cause des explosions dans divers endroits, notamment Tyr et Beyrouth.

