Des explosifs de 2 000 livres d'origine américaine potentiellement déployés dans l'assaut menant à la mort du chef du Hezbollah Nasrallah, selon l'examen de CNN.

Une vidéo publiée par l'armée israélienne samedi montrait des avions présumés impliqués dans l'assaut transportant au moins 15 explosives de 2 000 livres, notamment la BLU-109 fabriquée aux États-Unis, selon Trevor Ball, un ancien technicien senior en désamorçage d'engins explosifs pour l'armée américaine qui a examiné les images pour CNN.

Ces explosifs, couramment appelés "bunker busters", étaient équipés du système de guidage d'attaque direct conjoint (JDAM) développé aux États-Unis - un système de guidage de précision qui transforme des bombes non guidées en munitions "intelligentes" capables de cibler des objectifs, selon Ball. Il a détecté au moins quatre BLU-109 avec des accessoires JDAM sur un avion présenté dans la vidéo en train de décoller.

Ball a suggéré que d'autres bombes plus grosses pourraient avoir été utilisées lors de l'opération, mais seules des BLU-190 étaient visibles sur les images. Ces munitions contiennent 535 livres d'explosifs, considérablement moins que les MK84, un autre type de bombe de 2 000 livres couramment utilisé par l'armée israélienne. "Les BLU-109 sacrifient la puissance explosive pour mieux pénétrer les cibles que les MK84", a expliqué Ball.

Dans une région que CNN a localisée sur les lieux de l'attaque dans les quartiers sud de Beyrouth, connus sous le nom de Dahiyeh, CNN a découvert un cratère immense et profond entouré de débris de bâtiments rasés. Une analyse de CNN des images vidéo et satellite a conclu que quatre bâtiments d'appartements de plusieurs étages avaient été démolis par l'attaque.

Deux officiels supérieurs du ministère de la Défense israélien ont informé le New York Times que 80 bombes avaient été utilisées lors de la frappe sur Nasrallah, tandis que Ball a déclaré à CNN que ce chiffre était plausible mais basé uniquement sur les preuves du cratère. "Il est possible qu'il y ait eu d'autres cratères remplis de débris de bâtiments effondrés et effondrés dedans. Il est également incertain à quel point les installations souterraines étaient profondes et étendues. Cela rend-il extrêmement difficile d'estimer de manière fiable le nombre de munitions utilisées", a-t-il déclaré.

Justin Bronk, un chercheur principal senior pour la puissance aérienne et la technologie à l'Institut des services réunis du Royaume-Uni à Londres, qui a examiné les images pour CNN, a convenu que les avions de l'armée de l'air israélienne transportaient des kits de guidage JDAM, et que le cratère était cohérent avec l'impact des bombes BLU-109 de 2 000 livres.

"Cela correspond parfaitement au profil de frappe et aux réglages de la fusée de pénétration et à la grande charge utile requise pour générer un tel cratère", a déclaré Bronk, ajoutant que la combinaison de la bombe BLU-109 et du kit JDAM était "ce à quoi on s'attendrait pour frapper une cible enterrée et renforcée comme celle-ci".

L'armée israélienne n'a pas publié de footage montrant le moment où les bombes ont été larguées, mais des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de grandes explosions à Dahiyeh, où la frappe sur le quartier général souterrain de Nasrallah a eu lieu vendredi. Bronk a déclaré à CNN que les nombreux panaches de fumée vus sur une vidéo étaient cohérents avec plusieurs impacts quasi simultanés de bombes de 2 000 livres, qui ont des fusées réglées pour exploser sous terre.

Bronk a également mentionné, en s'adressant aux reporters samedi, le brigadier général Amichai Levin, qui commandait la base aérienne de Hatzerim, qui a déclaré que "des dizaines de munitions ont frappé la cible en quelques secondes avec une précision extraordinaire", conformément à la demande de frappe d'une cible aussi profondément enterrée.

L'armée israélienne a largement utilisé des bombes de 2 000 livres tout au long de sa campagne meurtrière à Gaza, avec des analystes en armes et en guerre attribuant le nombre élevé de victimes à leur utilisation fréquente.

La campagne d'Israël à Gaza a tué plus de 41 500 Palestiniens et en a blessé plus de 96 000 autres, selon les chiffres du ministère de la Santé palestinien. Israël a lancé son offensive terrestre et son bombardement aérien de la bande le 7 octobre en réponse à une attaque dirigée par Hamas, qui a entraîné environ 1 200 morts et la capture de 250 personnes.

L'utilisation de bombes de 2 000 livres, principalement fabriquées aux États-Unis, peut causer des dommages collatéraux importants en raison de leur puissance destructive importante. Le rayon létal de l'arme - une zone de danger en raison de blessures ou de morts autour de la cible - s'étend jusqu'à 365 mètres (environ 1 198 pieds), ou environ 58 terrains de football.

En mai, l'administration Biden a confirmé avoir stoppé un envoi de ces bombes à Israël en raison de ses préoccupations quant à leur utilisation possible lors de l'incursion à Rafah et au potentiel menace pour les civils.

Les attaques d'Israël au Liban ont continué à un rythme rapide tout au long du week-end, entraînant plus de 100 morts et plus de 350 blessés au Liban dimanche. L'armée israélienne a rapporté qu'elle ciblait le Hezbollah, notamment des avions de chasse frappant autour de 45 cibles près d'un village dans le sud du Liban.

Au moins 12 endroits à Beyrouth ont été touchés entre vendredi et lundi matin, selon l'analyse de CNN. Une attaque a démoli un étage dans un bâtiment d'appartements adjacent à l'intersection de Cola, un principal hub de transport central de Beyrouth, représentant la première fois qu'un lieu à l'intérieur des limites de la capitale avait été touché en près d'un an de conflit.

L'attaque contre le quartier général souterrain de Nasrallah dans les quartiers sud de Beyrouth, telle que rapportée par CNN, a impliqué l'utilisation de bombes de 2 000 livres, avec Ball suggérant que non seulement des BLU-109, mais peut-être d'autres munitions puissantes de la région du Moyen-Orient pourraient avoir été utilisées lors de l'opération.

