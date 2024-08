- Des explorateurs suivent les voies maritimes anciennes.

Des chercheurs de Trèves sont sur la piste des anciennes routes commerciales utilisées par les capitaines romains. Dans quelques semaines, une première version d'un Atlas maritime interactif de l'histoire sera lancée, qui simule les routes maritimes pour le navire marchand commun de l'époque "Bissula", a déclaré l'historien ancien et chef de projet Christoph Schäfer à l'agence de presse allemande de Trèves. La base de ces simulations sont les données que l'équipe a collectées lors de voyages d'essai avec le navire romain fidèlement reconstruit dans la Méditerranée il y a environ un an.

"C'est un véritable bond en avant", a déclaré Schäfer à propos des simulations. "Nous pouvons maintenant représenter les parcours des routes dans des conditions réalistes pour la période impériale." Pour l'atlas numérique, 20 ans de données météorologiques des années 1990 et 2000 ont été stockées, qui, selon les chercheurs climatiques, correspondent aux conditions de la période impériale romaine. "Cela nous permet de calculer les temps de voyage practically jusqu'au jour", a déclaré Schäfer à l'Université de Trèves.

"La 'Bissula' est également stable en cas de hauteurs de vague élevées", a déclaré Schäfer. Les voyages d'essai de plusieurs semaines avec la réplique du navire à voile dans la baie de Cannes dans le sud de la France ont fourni les données nécessaires sur les performances du navire. "Nous ne sommes plus dans le noir, mais avons des données précises." La 'Bissula' reste "surprisingly stable en mer et a résisté à de fortes tempêtes", a déclaré Schäfer. Les études précédentes n'avaient prédit que la façon dont les navires romains pourraient naviguer.

"Ce que nous calculons maintenant sont les parcours optimaux que les capitaines anciens pouvaient atteindre avec ce type de navire." Il a été montré qu'un voyage avec la 'Bissula' de Carthage en Afrique du Nord à Rome en trois jours est réaliste. De Rome à la ville portuaire égyptienne d'Alexandrie, il a fallu neuf ou dix jours. L'atlas numérique est également destiné à être mis à disposition du public.

La 'Bissula' était un type de navire typique de la période impériale romaine et "certainement conduite en grand nombre", a déclaré Schäfer. Sur les navires, du grain était transporté d'Afrique à Rome. De l'huile d'olive venait d'Espagne à Rome. Dans l'épave découverte dans les années 1980 près de Marseille, qui a rendu possible la construction de la 'Bissula', on a également trouvé des amphores à vin.

Les scientifiques de Trèves ont fidèlement reconstructed le navire de charge à voile de 16 mètres de long et 5 mètres de large de 2017 à 2019 avec des étudiants et des artisans à Trèves. En milieu septembre 2023, le navire a été transporté par voie d'eau et de terre jusqu'au sud de la France. Depuis la fin de l'année dernière, il se trouve à nouveau dans un port de Trèves.

Projets de recherche supplémentaires

Les simulations virtuelles de la 'Bissula' ne sont que le début de nouvelles étapes, a déclaré le scientifique. "Nous voulons inclure d'autres types de navires également." Cependant, cela ne signifie pas que d'autres navires anciens seront également reconstruits à taille réelle. "Cela serait trop

