- Des explorateurs sous-marins trouvent des Allemands morts dans l'océan

Une femme allemande, portée disparue sur l'île de Crète depuis vendredi dernier, a été retrouvée morte en mer. Son corps sans vie a été découvert par un plongeur entre les stations balnéaires de Prassonissi et Triopetra, comme l'a annoncé la garde côtière samedi. Le corps a été transporté au port d'Agia Galini en bateau.

Le mari de la femme a contacté les autorités grecques après avoir perdu tout contact avec elle depuis l'après-midi de vendredi. Rapidement, la police et la garde côtière ont lancé une opération de recherche. Le mari a déclaré à la police qu'il ignorait où elle se trouvait, mais a spéculé qu'elle avait peut-être voulu nager en mer. Des examens post-mortem détermineront maintenant la cause du décès.

Décès tragiques de touristes sur Crète et autres îles grecques

Au moins huit vacanciers étrangers ont perdu la vie cet été sur les célèbres îles grecques, confrontés à une vague de chaleur intense.

Le 9 juin, les restes de Michael Mosley, célèbre présentateur de télévision britannique, ont été retrouvés sur l'île de Symi. Quelques jours plus tard, un homme belge de 80 ans a été découvert mort sur la côte est de Crète, près de la ville antique de Lato. Les morts comprenaient également des touristes originaires des Pays-Bas et des États-Unis. Deux femmes françaises, âgées de 73 et 64 ans, sont portées disparues depuis une randonnée en juin sur l'île de Sikinos.

En réponse aux températures caniculaires, les autorités grecques de santé ont régulièrement émis des alertes et conseillé aux visiteurs d'éviter les activités en plein air pendant les heures les plus chaudes de la journée.

