Des explorateurs sous-marins persistent à localiser les personnes disparues de la voile submergée près de la Sicile.

Le yacht de luxe "Bayesian", qui abritait une équipe de dix membres d’équipage et vingt-deux passagers, a connu un revers près de Porticello le long de la côte sicilienne lundi matin. Cet incident malheureux était dû à un tourbillon d’eau, un tornado aérien sur la mer. Quinze individus ont été sauvés avec succès, tandis qu’un corps a été récupéré, laissant six autres portés disparus.

Selon les rapports des pompiers, en raison de la profondeur de l’eau, chaque plongée vers le navire coulé est limitée à douze minutes, avec deux minutes allouées pour monter et descendre. Plusieurs des spécialistes déployés pour travailler sur le yacht ont déjà travaillé sur l’épave de la "Costa Concordia" au large de la côte toscane en 2012, comme le révèle Marco Tilotta de l’équipe de plongée des pompiers de Palerme.

Le principal objectif des opérations est d’accéder aux quartiers de vie et de sommeil du yacht, qui se trouve maintenant sur le côté, a expliqué Tilotta. Il a également précisé que les espaces confinés à l’intérieur d’un bateau rendaient difficile la manœuvre autour des obstacles et la découverte de chemins alternatifs.

Disparus, le prestigieux entrepreneur tech Mike Lynch, surnommé le "Bill Gates britannique", et sa fille de 18 ans Hannah. Il y a également des rapports confirmant la disparition d’un responsable senior de Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, ainsi que de son épouse Judy, selon l’assurance Hiscox. Dans un élan plus positif, la femme de Lynch, Angela Bacares, était parmi les quinze rescapés et a été transférée à l’hôpital avec des blessures légères.

Les médias italiens spéculent que les invités de Lynch étaient à bord du yacht, et l’entrepreneur aurait célébré son acquittement dans un procès concernant une fraude d’un milliard de dollars sur le yacht. Le "Sunday Times" estime la fortune de l’ancien conseiller gouvernemental à environ £500 millions.

Le "Bayesian" a été construit en 2008 en Toscane et a subi des rénovations en 2020, selon le site "Charter World". Le site mentionne également que le yacht était équipé du plus haut mât en aluminium de navire à voile du monde, mesurant 75 mètres. On pense que le "Bayesian" appartient à la famille de Lynch et est nommé d’après le théorème de Bayes, une formule mathématique importante en théorie de la probabilité.

Le capitaine Karsten Boerner d’un autre yacht ancré près de Porticello au moment de l’incident a partagé son compte-rendu avec le journal "Corriere della Sera", déclarant qu’une "puissante rafale de vent" s’est produite cette nuit-là, qu’il a dû lutter pour contrer sur son navire. Il a également observé le mât du "Bayesian" qui oscillait de manière incontrôlée avant de se briser. Une photographie du bar "Baia Santa Nicolicchia" à Porticello montrait le yacht dans une lumière radieuse et un mât incroyablement haut quelques heures avant la tempête.

Dans la recherche des individus portés disparus, les autorités envisagent la possibilité que certains aient cherché refuge dans d’autres parties du yacht coulé. La disparition de Mike Lynch et de sa fille Hannah, entre autres, a suscité des préoccupations dans les industries de la technologie et de la finance.

Lire aussi: