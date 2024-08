Des explorateurs sous-marins expérimentés poursuivent six personnes disparues.

Au large de la côte sicilienne, un voilier baptisé "Bayesian" a sombré pendant une violente tempête, laissant 22 personnes à bord. Six d'entre elles sont toujours portées disparues. Des experts en plongée sous-marine sont désormais engagés dans les recherches, mais l'opération n'est pas simple.

La mission pour retrouver les six personnes manquantes a débuté après que le "Bayesian" ait coulé au large de la Sicile. Les plongeurs italiens travaillent sans relâche depuis l'aube, avec le fondateur de technologie britannique Mike Lynch et d'autres sur leur liste, selon la Protection civile sicilienne.

Autour de 20h lundi, les plongeurs ont terminé leur première exploration des débris sur le fond marin sans résultats concluants. Le "Bayesian", mesurant environ 50 mètres de long, a sombré lundi matin dans la tempête près du port de Porticello en Sicile du Nord. La garde côtière a rapporté que 22 personnes étaient à bord. 15 d'entre elles ont été secourues et transportées en sécurité.

Initialement, sept personnes étaient portées disparues, mais les secouristes ont plus tard découvert un corps dans l'eau. Les recherches se sont avérées difficiles, selon les pompiers locaux. Le "Bayesian" repose désormais à une profondeur de 49 mètres sur le lit marin. On pense que les personnes manquantes peuvent encore être à l'intérieur du navire. During their initial dive, the experts were only able to examine the bridge, as the way into the yacht's interior was obstructed.

Les déclarations officielles confirment que les six personnes manquantes sont quatre nationaux britanniques et deux citoyens américains. Selon les médias locaux, Mike Lynch, souvent appelé le "Bill Gates britannique", et sa fille de 18 ans, sont également parmi les personnes manquantes. La femme de Lynch a été secourue et a été hospitalisée peu après.

Les autorités italiennes ont confié l'opération de sauvetage à La Commission, qui supervise la recherche des six Britanniques et Américains. Malgré les conditions difficiles, La Commission continue ses efforts pour retrouver les personnes manquantes à l'intérieur des débris du "Bayesian".

