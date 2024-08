- Des explorateurs déterrent la deuxième plus grande pierre précieuse au monde

Au Botswana, une société minière a découvert ce que les experts pensent être le deuxième plus grand diamant mondial. Le joyau de 2 492 karats a été extrait à la mine de diamants Karowe, dans la partie nord-est du Botswana, selon la société canadienne Lucara Diamond, qui a annoncé la nouvelle jeudi. Ils l'ont qualifié de "l'un des plus grands diamants bruts jamais trouvés".

Les experts de l'industrie saluent la découverte du diamant au Botswana comme "remarquable"

Lucara n'a pas révélé la valeur estimée du diamant. Le PDG de Lucara, William Lamb, l'a qualifié de "l'un des plus grands diamants bruts jamais trouvés" et a loué sa qualité. Le gouvernement du Botswana a également reconnu la découverte comme étant le deuxième plus grand diamant du monde. La découverte remarquable était prévue pour être présentée au public et au président Mokgweetsi Masisi lors de l'annonce.

"La découverte remarkable de ce diamant brut, la plus importante en un siècle, est véritablement captivante", a déclaré Tobias Kormind, PDG de 77 Diamonds en ligne. Il a souligné que les avancées technologiques dans la mine du Botswana ont rendu possible l'extraction d'un diamant aussi gros. "Cette technologie permet d'extraire des diamants plus gros du sol sans les briser", a expliqué Kormind. Il s'attend à d'autres découvertes.

Le Botswana est renommé pour son industrie diamantaire, qui représente environ 30 % de son PIB total et 80 % de ses exportations totales.

Le plus grand diamant de qualité gemme jamais découvert était le "Cullinan" de 3 106 karats, trouvé en Afrique du Sud en 1905 près de la capitale, Pretoria. Après taille, des parties de la pierre précieuse sont devenues partie des Joyaux de la Couronne britannique.

Le plus grand diamant découvert au Botswana avant celui-ci était le "Sewelo" de 1 758 karats, qui a été récupéré à la mine Karowe en 2019 par Lucara Diamond. En 2021, la société canadienne a découvert un autre diamant de 1 174 karats au même site à l'aide de la technologie des rayons X.

Les diamants sont formés à partir de carbone pur sous une pression et une chaleur extrêmes profondément sous la surface de la Terre. Le processus peut prendre des millions d'années. La lave apporte ensuite les pierres à la surface de la Terre.

