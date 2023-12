Des explorateurs découvrent l'épave la plus profonde du monde à quatre miles sous le Pacifique

Une nouvelle épave, la plus profonde du monde, doit être identifiée et étudiée. Il s'agit de l'USS Destroyer Escort Samuel B. Roberts (DE-413), connu sous le nom de "Sammy B".

Victor Vescovo, un explorateur qui a déjà effectué des expéditions dans les endroits les plus profonds du monde, a localisé l'épave ensemble le 22 juin.

Elle repose à une profondeur de 6 895 mètres (22 621 pieds), dans la mer des Philippines. À titre de comparaison, le sommet du Kilimandjaro culmine à 5 896 mètres, tandis que l'établissement permanent le plus haut du monde, La Rinconada, dans les Andes péruviennes, se trouve à 5 100 mètres (16 700 pieds).

Auparavant, l'épave la plus profonde jamais identifiée et étudiée était l'USS Johnston, découverte l'année dernière par Vescovo. Elle se trouve à 6 469 mètres.

Vescovo, le pilote et le spécialiste du sonar Jérémie Morizet ont plongé pour suivre l'épave d'un bout à l'autre. Elle s'est brisée en deux morceaux qui gisent à environ 10 mètres l'un de l'autre.

Le Sammy B. a coulé lors de la bataille de Samar, le 25 octobre 1944, au cours de laquelle l'US Navy a vaincu la flotte japonaise, plus importante, à l'est de l'île de Samar, aux Philippines. Elle a combattu trois cuirassés japonais, dont le Yamato, considéré comme le plus grand jamais construit. Le navire américain transportait 224 membres d'équipage, dont 89 ont été tués. Le capitaine Robert W. Copeland est l'un des survivants.

Le navire "s'est battu férocement alors qu'il était complètement surclassé par les cuirassés et les croiseurs lourds japonais qu'il a affrontés", a déclaré M. Vescovo à CNN.

"L'héroïsme de son capitaine et de son équipage est légendaire dans la marine, et ce fut un grand honneur de trouver sa dernière demeure. Je pense que cela permet de clore l'histoire du navire, pour les familles de ceux qui ont perdu la vie et de ceux qui ont servi à bord. Je pense que le fait qu'un navire disparaisse dans les profondeurs pour ne plus jamais être revu peut laisser un sentiment de vide à ceux qui y sont associés.

"La découverte des épaves peut aider à tourner la page, mais aussi apporter des détails sur la bataille que nous ne connaissions peut-être pas auparavant. Comme nous le disons, l'acier ne ment pas".

Vescovo, le fondateur de la société d'exploration Caladan Oceanic, et une équipe d'EYOS Expeditions ont effectué six plongées en huit jours à la recherche du navire, ainsi que d'un autre navire américain, le Gambier Bay. Les relevés précédents indiquant l'emplacement des navires étaient inexacts, mais l'équipe a bénéficié d'un système solaire à balayage latéral sur mesure et de recherches approfondies.

Dans un premier temps, ils ont localisé des débris du Sammy B. - un lance-torpilles à trois tubes, qui était le seul des navires coulés à en posséder un. Le dernier jour, ils ont localisé l'épave.

M. Vescovo a qualifié d'"honneur" le fait d'avoir retrouvé le navire, déclarant dans un communiqué que cette localisation avait donné à l'équipe la chance de "raconter à nouveau son histoire d'héroïsme et de devoir".

"En ces temps difficiles, il est important de réfléchir à ceux qui ont tant sacrifié, si volontairement, en des temps encore plus difficiles, pour garantir nos libertés et notre mode de vie", a-t-il déclaré.

"Je reste toujours émerveillé par l'extraordinaire bravoure de ceux qui se sont battus dans cette bataille contre des chances vraiment écrasantes - et qui ont gagné.

Il a également déclaré à CNN qu'ils n'étaient même pas sûrs que le voyage aboutirait.

"Le Sammy B est un petit navire militaire et nous n'étions pas sûrs de pouvoir le retrouver dans l'océan vaste et extrêmement profond où il a sombré. Mais grâce à notre persévérance, à une analyse historique approfondie, à la technologie des grands fonds et à un travail acharné, nous avons réussi à le retrouver et à offrir une occasion unique de raconter son histoire extraordinaire", a-t-il déclaré.

"C'est incroyablement excitant de trouver une épave au fond de l'océan, compte tenu de toutes les difficultés rencontrées pour les trouver. C'est un immense privilège d'être la première personne à les voir après qu'ils aient sombré dans la bataille il y a près de 80 ans".

Kelvin Murray, chef de l'expédition et directeur des opérations d'expédition et des projets sous-marins pour EYOS, a déclaré : "Comme toujours, toute l'équipe - l'équipage du navire, l'équipe sous-marine, les historiens et d'autres spécialistes - a déployé des efforts incroyables et dévoués. Grâce à une combinaison de travail de détective et de technologie innovante, tout le monde a uni ses efforts pour révéler la dernière demeure de ce navire tenace.

"Cette expédition a été à la fois stimulante, passionnante et émouvante. Elle a permis de rendre hommage aux navires et aux marins de toutes les nations qui ont combattu avec acharnement pendant cette bataille. Nous sommes tous fiers de ce qui a été accompli et humiliés par ce dont nous avons été témoins".

L'équipe est également descendue à plus de 7 000 mètres d'altitude à la recherche d'un autre navire, un porte-avions appelé Gambier Bay, mais n'a pas réussi à le trouver. Ils n'ont pas cherché l'autre destroyer, l'USS Hoel, en raison du manque de données.

Mais le Sammy B. pourrait ne pas être l'épave la plus profonde pendant très longtemps. Le groupe pense que son nouveau sonar latéral Deep Ocean Search est le sonar latéral le plus profond jamais utilisé sur un submersible - normalement, ils vont jusqu'à 6 000 mètres, mais celui-ci a été testé jusqu'à 11 000 mètres, soit la profondeur totale de l'océan. L'équipe de Caladan Oceanic prévoit de l'emmener jusqu'au fond de l'océan le mois prochain.

Photo du haut : Caladan Oceanic

Source: edition.cnn.com