Des explorateurs de la mer profonde récupèrent un autre cadavre d'un bateau de luxe submergé.

Suite au naufrage du luxueux voilier "Bayesian" au large des côtes siciliennes, six personnes sont toujours portées disparues, dont son propriétaire milliardaire Mike Lynch. Par la suite, des plongeurs ont découvert des restes humains à l'intérieur du navire.

Des plongeurs ont récupéré un sac mortuaire à partir de l'un des navires de recherche au port de Porticello, selon les reporters de l'agence de presse AP. Il avait été annoncé précédemment que deux corps supplémentaires avaient été découverts à l'intérieur du yacht coulé, environ deux jours et demi après le naufrage. L'agence de presse italienne Ansa a révélé cette information en citant les autorités.

Les premiers rapports suggéraient qu'il y avait six personnes à bord. Malheureusement, seul le corps du chef du navire a été récupéré jusqu'à présent. Les circonstances entourant l'incident restent floues. Le capitaine a été retenu pour être interrogé pendant plusieurs heures par la police.

L'épave du "Bayesian", d'une longueur d'environ 50 mètres, qui transportait le milliardaire britannique Mike Lynch ainsi que sa famille et ses invités, repose à une profondeur d'environ 50 mètres. Le navire est signalé comme ayant chaviré sur le côté, compliquant les opérations sous-marines. Mardi, les plongeurs pompiers ont pu inspecter certaines pièces en dessous du pont avant d'atteindre les cabines.

Quinze personnes secourues

Le "Bayesian" a coulé tôt lundi matin pendant une violente tempête avec des vents forts entre le port de Porticello et la capitale de l'île, Palerme. Douze personnes se trouvaient à bord à ce moment-là. Quinze ont été sauvées avec succès et ramenées à terre.

Cependant, les chances de découvrir des survivants sont maintenant considérées comme extrêmement minces. Parmi les disparus figurent quatre Français et deux Américains, dont la fille de 18 ans de Lynch. Sa femme a été secourue avec succès.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'incident et a offert son soutien aux autorités italiennes dans les opérations de recherche et de récupération. En raison de la complexité de l'opération, l'Agence européenne de sécurité maritime a proposé son équipement et son expertise spécialisés.

