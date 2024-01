Des exploits défiant la gravité lors de la finale mondiale du Red Bull Paper Wings

Lors de la finale mondiale Red Bull Paper Wings du 14 mai, un concurrent a lancé un avion en papier d'une longueur de 200,49 pieds, soit presque la longueur de six bus scolaires mis bout à bout.

Organisé dans le hangar 7 de l'aéroport de Salzbourg, cet événement est le championnat mondial officiel d'avions en papier et comprend trois catégories : la plus longue distance, le plus long temps de vol et la voltige.

Les pilotes de distance et de temps de vol ont construit leurs avions en pliant une seule feuille de papier A4 standardisée fournie par les organisateurs. Le règlement stipule qu'il ne peut y avoir d'autres modifications telles que couper, déchirer, coller ou agrafer.

Pour l'épreuve de voltige, cependant, plusieurs types d'avions en papier sont autorisés sans restriction de taille, de qualité de papier ou de technique de construction.

Lazar Krstić - vainqueur de la catégorie distance - a vengé sa deuxième place en 2019. Depuis lors, il est déterminé à remporter la victoire, passant les trois années intermédiaires à redessiner son avion, à affiner sa technique de lancer et même à ajouter plus de 20 livres de muscle à son physique pour plus de puissance et de force. Le Britannique Yicheng Sun a terminé deuxième avec un lancer de 187,4 pieds.

Le Pakistanais Rana Muhammad Usman Saeed a remporté l'épreuve du temps de vol avec un vol de 14,86 secondes, soit près de deux secondes de plus que le Chilien Esteban Neira, deuxième.

La catégorie voltige a été évaluée de manière plus subjective par un jury qui a attribué des points en fonction de la créativité, de la performance globale du vol et de la compétence technique.

Le Sud-Coréen Lee Seunghoon a remporté la victoire dans cette discipline grâce à son numéro d'une minute comprenant une chorégraphie digne d'un magicien et des avions défiant la gravité qui se tordaient et virevoltaient dans les airs.

Après sa performance, Lee a demandé sa petite amie en mariage - avec un avion en papier, bien sûr.

