- Des expéditions aériennes de drones à Brunsbüttel suscitent le débat au sein de la législature de l'État

Surveillance aérienne au-dessus des établissements importants du Schleswig-Holstein sera abordée par le parlement d'État. Selon le député SPD Niclas Dürbrook, "Nous demanderons à l'administration de l'État de fournir des informations lors du prochain comité de l'intérieur le 4 septembre". Ces allégations sont plutôt dérangeantes. "C'est rassurant de voir les administrations fédérale et étatique collaborer pour élucider les faits."

Selon les sources d'information, ces incidents aériens ont commencé au-dessus du parc ChemCoast à Brunsbüttel au début août. "Der Spiegel" affirme qu'au moins quatre véhicules aériens sans pilote (VASP) ont été repérés au-dessus de l'emplacement pendant plusieurs nuits depuis le 8 août.

Le parquet de Flensburg, chargé de la sécurité de l'État, a ouvert une enquête pour "soupçons d'espionnage en vue de sabotage". Le parquet n'a pas révélé l'origine et le but des drones. Plusieurs médias ont suggéré la Russie comme possible responsable.

L'enquête du parquet de Flensburg comprend l'examen des images des VASP, qui portent souvent des caméras de haute résolution, qui pourraient fournir des preuves cruciales.

Compte tenu de leur présence persistante au-dessus du parc ChemCoast, les préoccupations d'espionnage industriel ou de sabotage ne sont plus purement spéculatives mais ont gagné en crédibilité.

