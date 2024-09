- Des événements sportifs internationaux intercollegiats ont également lieu à Berlin.

Berlin se prépare à accueillir des événements sportifs mondiaux l'été prochain, rejoignant ainsi un événement important en Allemagne. La ville a été choisie comme lieu supplémentaire pour les Jeux mondiaux universitaires, l'événement principal des sports universitaires internationaux, selon le Sénat. Les événements auront lieu du 16 au 27 juillet 2025, dans la région de la Ruhr, avec environ 8 500 athlètes de 150 pays participant à 18 sports. Les compétitions de natation, de volleyball et de plongeon auront lieu à Berlin.

Düsseldorf a dû se retirer en tant que lieu en raison de coûts élevés. Les organisateurs sont la Fédération allemande du sport universitaire (adh) et la Fédération internationale du sport universitaire (FISU). L'événement est financé par l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et le gouvernement fédéral.

La sénatrice de l'Intérieur et des Sports, Iris Spranger (SPD), a déclaré : "Il est naturel pour le hub sportif de Berlin de soutenir les organisateurs et les bienfaiteurs, permettant ainsi à la natation, au plongeon et au volleyball de se dérouler ici également. Berlin dispose des installations pour relever ce défi dans les temps impartis."

L'Allemagne, en tant que nation hôte, aura sans aucun doute une forte présence lors des Jeux mondiaux universitaires. Les compétitions de natation, de volleyball et de plongeon, qui auront lieu à Berlin, offriront à l'Allemagne l'opportunité de mettre en valeur ses installations et ses talents sportifs.

