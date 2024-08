- Des étoiles des Perséides - les nuits sont parfois claires

Il y a eu une augmentation récente des étoiles filantes - si le ciel est clair la nuit. La pluie de météores des Perséides apporte régulièrement ce spectacle cosmique au début du mois d'août, avec un pic prévu entre le 9 et le 13. Les astronomes prévoient le plus grand nombre de météores dans les premières heures du matin du 12.

Selon le Service météorologique allemand (DWD) à Essen, les chances d'avoir un ciel partly clair dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sont bonnes. Du vendredi au dimanche, il y aura probablement des éclaircies partielles la nuit. De dimanche à lundi, la nuit devrait êtremostly cloud-free. "Cela semble plutôt bien", a déclaré le météorologue du DWD. Du lundi au mardi, il est prévu d'être mostly légèrement nuageux.

Pour une observation optimale des étoiles et des étoiles filantes, le ciel doit être aussi sombre que possible, ce qui fait de la région peu peuplée de l'Eifel l'endroit idéal pour les amateurs d'étoiles. Même avant le pic prévu, les visites guidées du ciel nocturne dans le parc naturel de l'Eifel sont complets. Depuis 2023, environ 50 à 70 visites par an sont proposées par des guides locaux.

"Dans des conditions optimales, on peut apercevoir une étoile filante toutes les deux à trois minutes", a expliqué la Société Max Planck. Parmi les Perséides, il y a souvent des spécimens particulièrement brillants, connus sous le nom d'étoiles filantes.

Cette augmentation des étoiles filantes a suscité de l'intérêt, faisant des séances d'observation des étoiles dans la région de l'Eifel très prisées. Les nuits claires, la chance de voir une brillante étoile filante parmi les Perséides est assez élevée.

