- Des espaces artistiques sans restriction le week-end

Si vous êtes curieux de découvrir le monde artistique de Thuringe, notez bien les dates du 21 et 22 septembre. Selon l'annonce de l'Association des Artistes Plastiques de Thuringe, ces jours-là verront les artistes ouvrir grands leurs ateliers à tous. Cela signifie que vous aurez un aperçu exclusif de leurs espaces de travail et pourrez échanger avec des peintres, des sculpteurs et d'autres esprits artistiques. Weimar accueillera environ 30 artistes, tandis qu'Erfurt en accueillera 15. De plus, des ateliers dans de nombreuses villes et petites communautés de la région sont également appelés à suivre. Le flyer de l'association a répertorié plus de 50 lieux, mais ce chiffre est susceptible de changer.

