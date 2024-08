- Des équipes spécialisées utilisent de vastes collections de photographies aériennes anciennes pour les tâches de déminage.

Le service de déminage (KMRD) en Hesse dispose d'un grand nombre d'images aériennes historiques de la Seconde Guerre mondiale, soit des dizaines de milliers. Ces images ont été prises par des pilotes américains et britanniques qui ont survolé les sites de bombardement à nouveau dans un but de surveillance. Au cours des années 90 et au début des années 2000, ces images aériennes ont été rendues publiques par les Alliés, et le Hesse a acquis plus de 60 000 d'entre elles de 1941 à 1945 avec le droit de les analyser.

La présidence du gouvernement à Darmstadt reçoit environ 6 000 demandes par an de la part de constructeurs et de développeurs qui se demandent s'il y a des munitions non explosées (MNE) sur leurs propriétés. En réponse à ces demandes, le KMRD en Hesse évalue les données d'images aériennes. Les emplacements d'obus découverts sont également enregistrés dans une base de données, facilitant ainsi les futures questions et études sur les MNE.

Si des soupçons pèsent sur des MNE, les propriétaires fonciers doivent engager un service privé de retrait de MNE, à leurs frais, pour explorer la zone à l'aide d'équipements spécialisés. S'ils découvrent une bombe, ils doivent en informer immédiatement le KMRD, qui est le seul personnel autorisé à gérer la situation en toute sécurité - dans ce cas, l'État du Hesse prend en charge les coûts associés. Le quartier général du KMRD Hesse se trouve au sein de la présidence du gouvernement à Darmstadt.

Les données d'images aériennes analysées par le KMRD en Hesse peuvent fournir des informations précieuses pour les enquêtes sur les MNE dans des villes comme Darmstadt. En effet, de nombreux sites potentiels de MNE ont été identifiés et documentés par le KMRD en Hesse grâce à leur analyse d'images aériennes historiques du Hesse.

