- Des équipes de sensibilisation soutiennent les célébrations - une très bonne mesure

Profitez de la vie nocturne insouciant et en toute sécurité - c'est ce que souhaitent les visiteurs des clubs et des fêtes. À Gießen, certains clubs ont maintenant des équipes de sensibilisation appelées "awareness teams" qui sont là pour les invités et apportent leur aide en cas de questions ou d'urgences.

Friederike Stibane, responsable de l'office pour les femmes et l'égalité dans la ville de Gießen, parle d'une "mesure très, très bonne" qui sensibilise également aux risques potentiels tels que les drogues de viol dans les boissons. Elle se réjouit de la bonne réception des offres lancées il y a quelque temps, a déclaré Stibane. Les fêtards et les festivaliers peuvent maintenant être rassurés : "Si vous sortez faire la fête : il y a des gens ici qui veillent sur vous."

Pour les personnes qui souhaitent s'investir dans les équipes de sensibilisation, l'office des femmes fournit divers outils, notamment des bons pour le taxi de nuit pour femmes de Gießen, des bandelettes de test pour les drogues de viol, et des cartes plastifiées avec les numéros de téléphone importants pour les établissements médicaux, la police et les services de conseil. Ces outils ont déjà été demandés par une douzaine de clubs et d'événements, a déclaré Stibane. Un club a également été créé.

Les équipes sont formées pour les situations difficiles

Il y a eu des incidents de viol et même de viol après l'administration secrète de drogues de viol, a déclaré Stibane. Il y a déjà eu des événements carnavalesques avec 20 à 30 femmes touchées à Gießen. Les hommes sont également parfois visés par des attaques nocturnes, le vol étant le principal problème ici.

En plus des outils, l'office des femmes fournit également une formation. Les équipes doivent être en mesure d'impliquer la police en cas de suspicion d'agression ou de convaincre la personne concernée de subir un test d'urine à l'hôpital universitaire de Gießen dès que possible si des drogues de viol sont suspectées. La substance n'est détectable dans l'urine ou le sang de la personne concernée que pendant une période relativement courte. L'environnement doit également être sensibilisé à ne pas laisser la personne concernée seule.

De plus, les équipes peuvent être utiles pour apporter un peu de calme aux personnes qui peuvent se trouver dans une situation problématique ou accablante - c'est pourquoi les kits contiennent également du glucose et des bouchons d'oreille. Ils contiennent également des "spikeys", des bouchons anti-drogue qui empêchent les substances non désirées d'être injectées dans les bouteilles de boisson.

Avec environ 93 000 habitants, Gießen est considérée comme la ville ayant le plus fort pourcentage d'étudiants en Allemagne.

During Gießen's bustling nightlife, the awareness teams serve as a beacon of safety and support. They provide tools and training to help combat date rape drugs and other risks, promoting a safer environment for all partygoers. The environment plays a crucial role in this, being sensitized to leave no one in distress alone.

