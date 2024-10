Des équipes de recherche fouillent la Bosnie à la recherche de personnes portées disparues suite à des inondations mortelles.

Après le décès d'au moins 16 personnes en raison de violentes inondations éclair et de glissements de terrain en Bosnie-Herzégovine, les équipes de réponse d'urgence recherchent environ dix personnes portées disparues. La ville de Jablanica a été placée en confinement, avec des engins de terrassement déblayant les débris et les rochers des sites.

Les précipitations importantes de vendredi soir ont entraîné des inondations importantes dans les régions de Jablanica et de Konjic. Plusieurs maisons ont été entirely submergées, les résidents étant pris au dépourvu pendant la nuit. Parmi les décès signalés, un bébé figurait parmi les victimes, selon les registres officiels. De nombreuses personnes ont également été blessées.

Les eaux de crue ont induit des glissements de terrain qui ont emporté des routes et des collines, laissant plusieurs villages enfouis sous la boue et coupant les liaisons avec des zones entières. Les médias bosniens ont rapporté un incident horrible au village de Donja Jablanica, où des rochers d'une carrière voisine se sont écrasés, engloutissant plusieurs maisons.

Alka Gusic, qui habitait à Donja Jablanica, a été réveillée en sursaut par un grondement glaçant au milieu de la nuit. Elle a d'abord cru que c'était un tremblement de terre, mais est sortie le lendemain matin. Son frère et toute sa famille figuraient parmi les victimes. "La maison est entirely détruite, personne n'a survécu", a-t-elle déclaré émotionnellement. "J'ai vu mon neveu être sorti des débris. Il était au sol, manifestement décédé."

Le samedi, certaines villes près de Konjic étaient encore inaccessibles. "Des kilomètres de routes ont disparu, presque tous les ponts sont détruits", a déclaré Husein Hodzic de l'unité locale de protection civile à la chaîne de télévision régionale N1. "Il n'y a pas d'électricité, toutes les lignes électriques ont été emportées. Les lignes téléphoniques sont également inexistantes."

Les officiels électoraux dans les districts touchés ont annoncé le report des élections municipales prévues pour dimanche.

Les équipes de recherche et de sauvetage continuent de chercher activement les personnes portées disparues au milieu du chaos et des débris. Avec plusieurs villages coupés et les lignes de communication perturbées, le nombre de personnes portées disparues risque malheureusement d'augmenter.

