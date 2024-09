- Des entreprises se disputent sur la numérisation des pailles en plastique

Capri-Sun, les créateurs de pochettes à emporter, ont lancé une campagne en ligne pour la restauration des pailles en plastique. Ils visent à recueillir un million de signatures sur Change.org, dans l'intention de les remettre à la Commission européenne. Selon Roland Weening, PDG de Capri-Sun, qui a déclaré dans le journal suisse "Sonntagszeitung" il y a environ deux semaines, il cherche à obtenir des exemptions de l'interdiction de la Commission européenne sur les pailles jetables en plastique.

Cependant, Adriana Neligan, spécialiste de l'économie circulaire à l'Institut de l'économie allemande à Cologne, a déclaré : "Je pense qu'aucune exemption ne sera accordée à une entreprise spécifique." Andreas Hermann du Öko-Institut à Darmstadt a ajouté : "La réglementation priorise la protection de l'environnement, et les pailles en plastique sont interdites - sans aucune exception dans la directive."

Les activistes environnementaux ont regardé les propositions de Capri-Sun avec scepticisme. Viola Wohlgemuth de l'alliance Exit Plastic a déclaré : "Le produit lui-même est déjà un désastre environnemental à usage unique, becoming waste dès qu'il est utilisé, ce qui le rend incompatible avec notre époque actuelle où les forces politiques et sociales nationales et internationales s'alignent sur la durabilité." Selon Wohlgemuth, un retour des pailles en plastique serait un pas en arrière dans l'histoire.

Les chances de Capri-Sun de réussir sont minces

Depuis 2021, Capri-Sun, situé à Eppelheim près de Heidelberg, utilise des pailles en papier. Weening a révélé que l'entreprise travaillait sur la réintroduction des pailles en plastique en Suisse et dans les pays voisins. Les consommateurs ont exprimé leur mécontentement envers les pailles en papier actuelles, qui sont difficiles à insérer, se ramollissent facilement et ont un goût distinctement papier lors de la consommation. La société est basée à Zug, en Suisse - où l'interdiction de l'UE ne s'applique pas.

Neligan a également exprimé ses doutes quant à un éventuel retour en arrière de l'interdiction de l'UE sur les articles en plastique à usage unique à partir de 2021. Cependant, Neligan a également critiqué les pailles en papier, qui ne survivent souvent pas à un seul usage. "La question est de savoir combien de fois je peux utiliser un produit ?" a-t-elle ajouté, "Et cela correspond à l'amélioration de l'équilibre environnemental." Par exemple, les sacs en plastique recyclés seraient supérieurs sur le plan écologique par rapport aux sacs en papier.

Paille en plastique de polypropylène

À ce jour, un représentant de Capri-Sun a indiqué que l'entreprise étudiait la possibilité que les consommateurs puissent jeter à l'avenir les pochettes de boisson et les pailles - toutes deux fabriquées à partir de polypropylène - ensemble en tant que déchets plastiques recyclables. Le polypropylène est un type de plastique. Actuellement, la pochette de boisson classique de 200 millilitres contient également de l'aluminium. À

