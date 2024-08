- Des enseignants accusés d'abus sexuels sur des enfants

Un homme a été inculpé par le parquet de Baden-Baden pour des faits de violences sexuelles graves sur des enfants après avoir prétendument agressé deux garçons. Le suspect, alors âgé de 19 ans, est soupçonné d'avoir enregistré des vidéos et des photos des incidents, qui se sont produits dans son appartement en 2015. L'une des victimes non identifiées est Thought to be no more than 10 years old, the other between 10 and 12. La cour régionale de Baden-Baden doit maintenant décider s'il faut autoriser l'indictement et fixer une date de procès.

Dans une déclaration précédente, la police et le parquet ont indiqué que les crimes n'étaient pas liés à l'activité professionnelle de l'homme. Il était initialement incertain de savoir s'il travaillait déjà en tant que aidant en 2015 et où il habitait à l'époque. La police de Berlin l'a arrêté en mars et il est actuellement en détention.

En plus des chefs d'accusation de maltraitance sur enfants, le parquet accuse l'homme maintenant âgé de 28 ans de diffusion de fichiers d'images pornographiques d'enfants via un service de messagerie instantanée à des utilisateurs inconnus. Les enquêteurs ont trouvé un total de 4 150 fichiers d'images et 2 864 fichiers vidéo avec du contenu pornographique d'enfants, ainsi que 12 333 fichiers d'images et 11 625 fichiers vidéo avec du contenu pornographique de jeunes sur des supports de stockage saisis.

Des rapports précédents ont indiqué que la police enquêtait initially l'homme pour possession et diffusion de matériel pornographique d'enfants, au cours de laquelle il y avait un fort soupçon de violences sexuelles graves sur des enfants.

La police a joué un rôle crucial dans l'arrestation du suspect, car elle l'a appréhendé en mars. During their initial investigation, the police suspected the man of severe sexual abuse along with the possession and distribution of child pornographic material.

Lire aussi: