- Des enquêteurs découvrent des gangs de la drogue à Nuremberg.

La police et les procureurs ont mis au jour un réseau de trafic de drogue présumé à Nuremberg, impliquant de nombreuses personnes. Dix suspects ont été placés en détention, comme l'a annoncé un porte-parole du quartier général de la police de Moyenne-Franconie.

Depuis août 2023, 51 suspects ont été identifiés et 34 mandats de perquisition ont été exécutés. Les lieux perquisitionnés se situent principalement à Nuremberg, mais également aux alentours de Francfort-sur-le-Main en Hesse.

Des kilos de méthamphétamine et de cocaïne, plus d'une tonne de marijuana

Les perquisitions ont continué jusqu'en avril de cette année, suivies de l'émission de mandats d'arrêt. Le porte-parole a déclaré qu'il n'était pas possible de fournir des informations plus tôt afin de ne pas compromettre l'enquête. Les investigations contre les suspects restants se poursuivent.

Le groupe est soupçonné d'avoir dirigé un commerce florissant de grandes quantités de stupéfiants. On dit qu'environ une tonne de marijuana, 3,5 kg de haschisch, 4 kg de méthamphétamine et 7,5 kg de cocaïne ont été échangés.

Au cours des perquisitions, qui ont parfois impliqué des forces spéciales, les enquêteurs ont saisi une somme à six chiffres en espèces, 13 montres Rolex neuves et environ cinq kilogrammes de drogues (marijuana, haschisch et cocaïne).

Les drogues saisies lors des raids ont atteint plusieurs kilogrammes, notamment de la marijuana, du haschisch et de la cocaïne. L'enquête a révélé que le groupe était activement impliqué dans la distribution de ces substances illicites, également connues sous le nom de ['drogues'].

Lire aussi: