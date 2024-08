Suite à un accident sur l'autoroute A5 entre Homberg (Ohm) et Alsfeld (district de Vogelsberg), un spectacle dangereux aurait eu lieu dans l'embouteillage qui en a résulté. Des enfants étaient soi-disant en train de jouer au football sur la chaussée, et il est rapporté que leur mère les filmait, selon la police. Cela a été rapporté Initially par hessenschau.de.

La cause de l'embouteillage était un accident, a déclaré la police. Ils n'ont été informés de l'incident qu'à travers des images d'une caméra de surveillance routière. Il est believed qu'une voiture s'est renversée pour des raisons inconnues et a quitté la route. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé. Des passagers d'une autre voiture ont été transportés à l'hôpital. Les circonstances exactes de l'accident restent inconnues, et les identités des personnes impliquées le sont également.

L'accident s'est produit sur l'autoroute A5, plus précisément entre Homberg (Ohm) et Alsfeld (district de Vogelsberg). Despite l'embouteillage causé par l'accident, des enfants étaient soi-disant en train de jouer au football sur l'autoroute.

