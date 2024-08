Des enfants de 10 ans et des 55 ans meurent de parachutisme.

Les Alpes connaissent un week-end exceptionnellement meurtrier. Samedi, un jeune homme de 23 ans d'Erlangen décède lors d'une randonnée près du Watzmann. Dimanche, trois parapentistes s'écrasent en Tyrol, dont une fille de 10 ans.

Deux incidents de parapente distincts en Autriche ont entraîné trois décès. Parmi les victimes figuraient une fille de 10 ans et une femme allemande de 55 ans. Les deux incidents se sont produits dimanche en Tyrol, selon l'agence de presse autrichienne APA.

À Westendorf, dans le district de Kitzbühel, un parapentiste autrichien de 60 ans a été pris dans des turbulence peu après le décollage lors d'un vol en tandem avec la fille allemande et s'est écrasé. Tous deux sont décédés sur le coup. À Sillianberg, dans l'Est du Tyrol, la femme allemande de 55 ans a piqué du nez depuis environ 100 mètres et est décédée. La cause des turbulence est inconnue.

Samedi, un jeune homme de 23 ans d'Erlangen est décédé dans les Alpes de Berchtesgaden. Le corps du jeune homme a été retrouvé dimanche et descendu dans la vallée par un hélicoptère de police. Le jeune homme présentait des blessures graves suite à une chute, a déclaré un porte-parole de la police. On pense qu'il est tombé du côté ouest de la pointe centrale du Watzmann.

Les deux amis avaient prévu de traverser le Watzmann ensemble. Cependant, en raison des mauvaises conditions météorologiques, le compagnon du jeune homme de 23 ans a abandonné la randonnée. Le jeune homme de 23 ans a poursuivi son chemin avec un groupe de montagne inconnu. Lorsque

