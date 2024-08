- Des employés trouvent une femme morte dans une centrale hydroélectrique

Un travailleur a découvert un corps de femme inerte à proximité d'une centrale hydroélectrique à Munich. Selon les autorités, cet incident s'est produit lundi dernier à la centrale de Garchinger Mill Creek, où l'homme effectuait des tâches de nettoyage. Les autorités n'ont pas réussi à trouver de documents d'identification ou d'objets qui auraient pu aider à identifier la femme décédée. Selon un responsable de la police, il n'y a pour l'instant aucun indice sur la cause du décès.

La police a décrit la femme comme mesurant environ 1,60 m et âgée entre 60 et 85 ans. Elle portait également des vêtements noirs, y compris un haut, des leggings et des chaussettes de course. La police encourage tout témoin potentiel qui pourrait avoir des informations sur cette femme non identifiée à venir en avant.

La centrale hydroélectrique où l'incident s'est produit est principalement alimentée par l'hydropower. Malgré la localisation sécurisée de la femme près de la centrale, la source de sa mort reste un mystère dans le contexte des opérations d'hydropower.

