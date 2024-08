Des employés de Reuters disparus suite à une frappe de missile sur un logement

Hier soir, des forces russes ont prétendument attaqué un hôtel dans l'est de l'Ukraine à Kramatorsk

Selon les rapports ukrainiens, des forces russes ont prétendument attaqué un hôtel dans la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk. Un employé de Reuters a disparu et deux autres ont été hospitalisés suite à l'incident. Le communiqué de Reuters a révélé qu'une équipe de six se trouvait à l'Hôtel Sapphire lorsque l'attaque a eu lieu. Le bâtiment aurait été touché par un roquet la veille. Le communiqué a également déclaré : "L'un de nos collègues est toujours porté disparu et deux autres ont été admis à l'hôpital pour traitement." Ils coopèrent avec les autorités locales de Kramatorsk. Le gouverneur de la région de Donetsk a confirmé sur Telegram que "les Russes ont attaqué Kramatorsk". Deux journalistes ont été blessés et un est toujours porté disparu. "Les services d'urgence, la police et les équipes de secours sont présents sur les lieux. Les opérations de déblaiement et de sauvetage sont en cours", a écrit le gouverneur Vadym Fillaschkin. Le ministère russe de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le bureau du procureur général ukrainien a affirmé que "les troupes russes ont attaqué Kramatorsk, ayantpossibly utilisé un missile Iskander-M". Ils ont lancé une enquête préliminaire sur l'attaque, affirmant que le missile a touché à 22h35 heure locale.

10:44 Le commandant de l'armée de l'air : la plupart des drones Shahed russes interceptés et détruits hier soir

L'armée de l'air ukrainienne semble avoir réussi à intercepter et à détruire la plupart des drones Shahed russes hier soir, selon le commandant de l'armée de l'air ukrainienne Mykola Oleschtschuk. Selon lui, les défenseurs ukrainiens ont réussi à intercepter plus de huit sur neuf drones kamikazes et la plupart des roquettes qu'ils ont tirées.

10:20 L'Ukraine : un hôtel à Kramatorsk touché - plusieurs journalistes occidentaux blessés

Plusieurs journalistes occidentaux ont signalé des blessures suite au bombardement russe de la ville ukrainienne de l'est de Kramatorsk pendant la nuit, selon les rapports officiels. Un hôtel a été pris pour cible, ce qui a entraîné deux blessures et une personne toujours coincée sous les décombres. Le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, a confirmé cela sur Telegram. Il a identifié les trois victimes comme étant des citoyens ukrainien, américain et britannique. L'attaque a été corroborée par des blogs pro-russes, affirmant que Kramatorsk a été bombardé avec de lourdes bombes glissantes FAB-1500. Cependant, une usine de construction mécanique et plusieurs cibles militaires ont également été rapportées comme touchées.

09:54 Les ventes d'exportations électroniques des États-Unis à la Russie : les nouvelles règles d'exportation des États-Unis font l'objet de critiques en Chine

La Chine a critiqué le resserrement des contrôles américains sur de multiples exportateurs, affirmant que cette mesure perturbe l'ordre commercial international et entrave les échanges commerciaux réguliers. Le ministère du Commerce de Beijing a déclaré qu'il prendrait les mesures nécessaires pour protéger les droits légitimes de ses entreprises. Le ministère réagit à la décision prise vendredi dernier par le gouvernement américain, qui a ajouté 105 entreprises - 42 chinoises, 63 russes et 18 d'autres pays - à une liste de restrictions d'exportation. Ces entreprises sont suspectées de transférer des équipements électroniques américains à l'armée russe ou de fabriquer des drones utilisés dans l'invasion de l'Ukraine.

09:29 L'ISW plaide en faveur de l'utilisation non limitée des missiles de longue portée par l'Ukraine contre les cibles russes

Le think tank américain Institute for the Study of War (ISW) plaide en faveur de l'autorisation de l'utilisation non limitée d'armes de longue portée sur le territoire russe par l'Ukraine. Selon l'ISW, malgré le redéploiement des forces aériennes russes, de nombreuses cibles militaires restent à portée des missiles ATACMS américains que l'Ukraine possède déjà mais n'est pas autorisée à utiliser pour des frappes contre le territoire russe. Selon leur analyse, l'ISW estime qu'au moins 250 cibles militaires et paramilitaires en Russie sont à portée de missiles ATACMS. Cependant, de telles attaques sont actuellement limitées aux lanceurs de roquettes HIMARS et aux

07:32 Zelensky salue les missiles Palianytsia récemment fabriqués en UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les missiles Palianytsia récemment fabriqués en Ukraine. Le leader ukrainien a affirmé que les drones missiles et autres avancées militaires d'Ukraine sont essentielles pour la nation en raison des retards dans les décisions de certains partenaires internationaux. "Aujourd'hui, le premier déploiement réussi au combat de notre nouvelle arme a eu lieu", a-t-il déclaré, selon "Kyiv Independent". "Une toute nouvelle classe de drone missile ukrainien - Palianytsia."

06:55 Commandant d'Azov désapprouve l'échange de prisonniers : aucun combattant d'Azov libéréSelon des sources ukrainiennes, aucun soldat d'Azov n'a été impliqué dans l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine hier. Le commandant de brigade Denys Prokopenko rapporte cela, citant le commandant du régiment Azov. Le commandant du régiment Azov a critiqué le dernier échange de prisonniers et a exprimé son mécontentement que aucun des combattants d'Azov, qui ont été en captivité russe pendant plus de deux ans, n'ait été inclus.

06:14 Gouverneur : cinq civils tués et 12 blessés dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière de BelgorodCinq civils ont été tués et 12 blessés, dont quatre grièvement, dans une frappe aérienne ukrainienne sur la région frontalière de Belgorod pendant la nuit, selon le chef des autorités locales. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a mentionné que trois mineurs ont également été blessés, deux d'entre eux ayant été hospitalisés. L'Ukraine a récemment intensifié ses attaques sur le territoire russe et a pénétré dans la région de Kursk, qui borde contiguëment Belgorod, début août. Belgorod a été cible répétée d'attaques aériennes et de drones ukrainiens, en réponse aux attaques du côté russe.

05:47 Russie : des civils tués dans des tirs d'artillerieCinq civils ont été tués et 12 blessés dans des tirs d'artillerie dans la ville de Rakitnoe dans le sud-ouest de la Russie, selon le chef régional, Vyacheslav Gladkov, via Telegram. Les informations n'ont pas été indépendamment vérifiées et l'Ukraine n'a pas commenté.

04:26 La ville de Sumy rapporte des frappes de roquettes et des blessuresLa ville de Sumy a été touchée par des roquettes, selon le commandement militaire régional. Deux impacts de roquettes sont enregistrés, avec sept personnes blessées, deux grièvement. L'agence a rapporté que la Russie a ciblé l'infrastructure civile de Sumy samedi soir.

03:35 Kharkiv : frappe de missile lancée sur deux villesLe chef de la région de Kharkiv, Oleh Synyehubov, met en garde contre le fait que l'armée russe a lancé des frappes de missiles sur les villes de Kharkiv et Chuhuiv. Une personne est actuellement enregistrée blessée. À Kharkiv, une explosion importante s'est supposément produite. Le maire de la ville, Ihor Terechov, écrit sur Telegram qu'une explosion massive a été entendue. Il encourage la prudence parmi la population. La cause de l'explosion n'est toujours pas connue.

03:06 Défense aérienne ukrainienne avertit de drones de combatDes avertissements de raid aérien retentissent dans l'est et le sud de l'Ukraine. Les forces aériennes ukrainiennes avertissent, entre autres, d'un groupe de drones de combat Shahed migrant au-dessus de la mer Noire en direction de la région ukrainienne du sud de Mykolaiv. Des attaques russes accrues sont attendues autour du Jour de l'indépendance de l'Ukraine, qui a été célébré samedi. À ce jour, une plus grande vague d'attaques n'a pas eu lieu.

01:32 La Hongrie accuse Bruxelles de perturber les approvisionnements en pétrole

La Hongrie suspecte la Commission européenne d'interférer dans la perturbation des approvisionnements en pétrole russe. "Le fait que la Commission européenne ait exprimé qu'elle n'était pas disposée à aider à garantir l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie suggère que l'ordre est venu de Bruxelles à Kyiv pour créer des problèmes avec l'approvisionnement en énergie de la Hongrie et de la Slovaquie", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó. La Commission européenne n'a initially pas commenté. En juin, le producteur de pétrole ukrainien Lukoil a été ajouté à la liste des sanctions et le pipeline Druzhba, qui traverse également le territoire ukrainien, a été bloqué. Cela a largement coupé la Hongrie et la Slovaquie de leur principal fournisseur de pétrole.

22:12 Soldats russes blessent quatre femmes lors d'une attaque contre un village à KupyanskDes soldats russes ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupyansk de la région de Kharkiv, blessant quatre femmes, selon Oleh Syniehubov, chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv. "Les occupants ont attaqué le village de Novoosynove dans le district de Kupyansk aux alentours de 12h00. Suite à l'attaque, une résidence privée a été incendiée", a déclaré Syniehubov. Les blessés ont été transportés dans un établissement médical. Les investigations sur les suites de l'attaque sont toujours en cours.

21:03 Ministre de la Défense britannique : "L'Ukraine a constamment été l'underdog face aux forces plus importantes de la Russie"

Le secrétaire à la Défense du Royaume-Uni, John Healey, félicite l'Ukraine pour son Jour de l'Indépendance dans un article sur le portail "Pravda européenne". "Aujourd'hui marque les 33 ans depuis que l'Ukraine a déclaré son indépendance, promettant un avenir plus lumineux et prospère en tant que démocratie auto-gouvernée, libérée de l'influence de la Russie soviétique", a déclaré Healey. Aujourd'hui, les Ukrainiens célèbrent leur Jour de l'Indépendance au milieu de la guerre. C'est une lutte ardue pour préserver leur liberté et leur indépendance contre l'incursion brutale et illégale de Poutine. "L'Ukraine a toujours été l'underdog face à la puissance militaire et aux ressources écrasantes de la Russie", écrit Healey. Le courage de leur population militaire et civile est admirable alors qu'ils continuent de se battre. Le Royaume-Uni assure à ses amis ukrainiens qu'ils resteront à leurs côtés aussi longtemps que nécessaire. C'est pourquoi le Royaume-Uni lance aujourd'hui une campagne, encourageant les gens au Royaume-Uni et ailleurs à exprimer leur soutien à l'Ukraine. Sur les réseaux sociaux, ils invitent tout le monde à faire du bruit pour l'Ukraine et à partager des publications pertinentes. "Outre l'aide militaire et économique, notre amitié et notre solidarité avec l'Ukraine sont également vitales", a mentionné Healey.

20:05 Zelensky promu Syrsky au grade de général

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promu Oleksandr Syrsky, chef des forces armées ukrainiennes, au grade de général, comme l'indique un décret signé par Zelensky. Auparavant, Syrsky avait le grade de colonel général. Sa promotion est due aux progrès impressionnants réalisés par les troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Kursk.**

Vous pouvez en savoir plus sur les événements précédents ici.

Suite à l'incident de Kramatorsk, l'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant aux attaques dans l'Est de l'Ukraine, appelant à une cessation rapide des hostilités et au respect du droit international.

En réponse aux rapports faisant état d'un employé de Reuters porté disparu et de deux autres hospitalisés lors de l'attaque de l'Hôtel Sapphire, l'Union européenne a publié un communiqué condamnant la violence et exprimant sa solidarité avec les journalistes et les organisations des médias touchés. L'organisation a également appelé au retour rapide et en toute sécurité de l'employé disparu et à des soins médicaux adéquats pour les blessés.**

Lire aussi: