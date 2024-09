Des employés de Boeing mécontents s'inquiètent de l'augmentation de salaire de 25%

Les employés de Boeing ont connu des années de difficultés. Un nouveau contrat syndical offre plus d'argent, mais il est insuffisant même par rapport à la rémunération du précédent PDG.

Les travailleurs de Boeing, représentés par l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM), ont obtenu une augmentation de salaire de 25 %, quelque chose que de nombreux employés d'autres entreprises ne peuvent que rêver. Cependant, la réaction n'a été loin d'être joyeuse. Les actionnaires ont acclamé, tandis que le cours de l'action de la société a explosé, mais les employés dans plusieurs sites de Boeing aux États-Unis ont organisé des manifestations spontanées à la place. Un homme, debout sur une scène, a crié dans un mégaphone : "Nous vaincrons cet accord pourri." La foule a répondu par des slogans de "Grève, grève."

Les travailleurs voteront jeudi pour approuver l'accord. Même le négociateur en chef de l'IAM, Jon Holden, a admis au "Seattle Times" un rejet probable et une grève potentielle. Selon lui, il s'agit du meilleur accord possible dans les circonstances actuelles sans grève. La sécurité de l'emploi était le principal objectif des négociations, mais il comprend la frustration des travailleurs.

L'augmentation de salaire de 25 % pour les 32 000 travailleurs de Boeing touchés par l'accord laisse de nombreux travailleurs insatisfaits pour plusieurs raisons. L'augmentation ne se produira pas immédiatement, mais sera appliquée progressivement sur quatre ans. De plus, les paiements de bonus basés sur les performances ne seront plus fournis. Les critiques font remarquer qu'il s'est écoulé dix ans depuis la dernière augmentation de salaire, et l'offre ne compense pas la perte de pouvoir d'achat due à l'inflation pour de nombreux travailleurs. En outre, la pension de l'entreprise, qui a été abolie dans le cadre de mesures d'économie il y a une décennie, ne sera pas restaurée.

"Ce que Boeing ne devrait pas avoir maintenant"

Initialement, l'IAM réclamait la restauration de certains avantages duemployeur et une augmentation de salaire de 40 %. Quelle que soit la question de la viabilité, Boeing fait face à une crise depuis des années, principalement en raison de problèmes de qualité importants affectant ses modèles les plus vendus, le 737 et le 787. Les analystes ont considéré la résolution du litige syndical comme une étape vers la reprise sous la direction du nouveau PDG Dave Calhoun, qui doit également s'attaquer aux coûteux besoins d'assurance qualité des régulateurs. Selon l'analyste Ron Epstein de Bank of America, "La dernière chose que Boeing devrait avoir maintenant, c'est une grève."

Lire aussi: