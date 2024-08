- Des employés de banque trompeurs ont triché avec succès près de 90 000 euros en total

Des employés de banque malhonnêtes ont escroqué des individus en Mecklembourg-Poméranie Occidental out of tens of thousands of euros. Une femme de 60 ans de la région de Rostock a subi une perte de près de 70 000 euros au profit d'inconnus, selon la police. Un homme de 69 ans de Waren (Mecklembourg du Lac) a perdu 20 000 euros.

Selon les forces de l'ordre, la femme de 60 ans a été contactée par téléphone. Le numéro affiché était celui de son établissement bancaire. Les auteurs ont prétendument déclaré qu'en raison de situations de fraude en cours, une vérification de sécurité était nécessaire. Cela a conduit la victime à saisir ses données dans l'application bancaire de son mobile et à cliquer sur plusieurs liens.

Selon l'enquête en cours, les auteurs ont réussi à accéder à tous les comptes et ont ensuite transféré de grosses sommes à des comptes d'une autre banque. Il reste incertain de savoir si les fonds volés pourront être récupérés avec l'aide de la banque concernée et de la police criminelle.

Communication par message texte

Dans un autre cas, l'homme de 69 ans a été contacté initially via un message texte. Il a ensuite été appelé et convaincu de transférer 20 000 euros sur un soi-disant compte de parking pour prévenir la fraude. Il était censé récupérer les fonds par la suite.

L'homme a suivi les instructions à sa banque, mais la promesse de retour des fonds n'a jamais eu lieu. Avec l'aide d'une recherche sur le web, il a découvert qu'il avait été victime d'une arnaque et a alerté la police.

En raison de ces incidents, la femme de 60 ans et l'homme de 69 ans sont tombés victimes d'inconnus, pratiquant une forme de crime connue sous le nom d'escroquerie bancaire. Les efforts pour récupérer les fonds volés et traduire les auteurs en justice se poursuivent.

