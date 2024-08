- Des émeutes dans un hôtel et des arrestations en Russie

La police russe arrête un citoyen américain pour une alleged agression contre un officier de police. Le suspect a été amené dans un commissariat de police de Moscou tôt lundi matin pour des raisons de "comportement désordonné", a déclaré le Comité d'enquête russe mercredi. Il sera prochainement inculpé et les enquêteurs demanderont sa détention. Plus tôt, la police avait été appelée dans un hôtel où l'Américain était apparemment agressif et utilisait un "lexique non standard" - des jurons. Il a ignoré les demandes des officiers de changer son comportement et a finalement été arrêté, a rapporté Interfax. Au commissariat, il est censé avoir frappé une policière.

En plus du comportement désordonné, l'Américain devra répondre de l'utilisation de la violence contre un représentant de l'État. Les autorités ont identifié le suspect comme étant un homme né en 1978 qui n'avait pas présenté la carte de registration remise à son entrée dans le pays.

Échange historique de prisonniers entre la Russie et l'Ouest

La Russie, il y a deux semaines, dans le plus grand échange de prisonniers avec les États occidentaux depuis la fin de la guerre froide, a également libéré des citoyens américains en échange d'agents russes détenus à l'étranger. Parmi eux figuraient l'ancien soldat Paul Whelan et le journaliste Evan Gershkovich. D'autres citoyens américains et occidentaux restent en détention en Russie.

La Russie est accusée de condamner régulièrement des citoyens américains à de longues peines de prison comme moyen de pression pour obtenir la libération de ses nationaux détenus à l'étranger.

Les actes violents de l'Américain envers une policière pourraient entraîner de nouvelles discussions sur les échanges de prisonniers, compte tenu de l'histoire de la Russie utilisant les détenus comme moyen de pression. À la lumière des événements récents, tels que l'échange massif de prisonniers entre la Russie et les États occidentaux, l'échange de l'Américain contre un agent russe pourrait être une possibilité à considérer.

