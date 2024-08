Des élus qui plaident pour la suppression du pouvoir des services financés par l'État des institutions religieuses.

La coalition "feu tricolore" travaille sur un projet de loi pour mettre fin au financement des églises par l’État, selon le journal "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Le projet de loi devrait être présenté à l'automne et être élaboré de manière à pouvoir entrer en vigueur sans l'approbation du Bundesrat. Cependant, les États sont opposés à cette proposition.

Pour contourner l'obligation d'obtenir l'approbation du Bundesrat, le projet de loi contient des directives floues pour la cessation des subventions de l'État. Lars Castellucci, expert en affaires religieuses du SPD, a informé le journal que le projet de loi ne préciserait probablement pas la méthode exacte pour mettre fin aux relations entre l'Église et l'État.

Rainer Robra, responsable de la chancellerie d'État de Saxe-Anhalt, a mis en garde la coalition "feu tricolore" contre une action unilatérale et a suggéré qu'il serait plus approprié pour la structure étatique allemande de soumettre une loi nécessitant l'approbation du Bundesrat.

Le financement des églises par l'État est un héritage de la sécularisation, qui a commencé il y a plus de 200 ans lorsque les biens et les territoires de l'Église ont été confisqués. En conséquence, l'État a été tenu de compenser les églises, avec plusieurs centaines de millions d'euros alloués chaque année à cette fin.

Hormis les villes-États de Hambourg et de Brême, tous les États fédérés contribuent aux salaires des membres du clergé, y compris les évêques et les pasteurs. Une partie importante des fonds est également allouée à l'entretien des églises sous la rubrique "Baudotationen".

L'obligation de mettre fin à ces paiements était déjà prévue dans la Constitution de Weimar il y a plus d'un siècle, et la Loi fondamentale a maintenu cette disposition dans son article 140. Par conséquent, l'État devrait payer une certaine somme pour mettre fin aux transferts réguliers. Pour ce faire, le gouvernement fédéral devrait établir le cadre juridique, et chaque État fédéral négocierait ensuite des accords individuels avec les églises.

Günter Krings, porte-parole de la fraction de l'Union pour la politique juridique, a proposé une solution alternative. Il suggère de supprimer la disposition correspondante de la Loi fondamentale, en affirmant que la relation Église-État fonctionne bien depuis 1919 sans la dissolution des subventions de l'État. Par conséquent, Krings remet en question si la

