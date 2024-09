Incendie à un site de production commerciale - Des efforts d'extinction d'incendie sont en cours à Wunsiedel

Suite à de multiples tentatives pour maîtriser les flammes, les pompiers ont réussi à contenir un important incendie dans une zone industrielle du district de Holenbrunn à Wunsiedel, en Haute-Franconie, en fin d'après-midi mardi. Malgré leurs efforts, les pompiers n'ont pas encore pu pénétrer dans le bâtiment, laissant planer l'incertitude sur la situation à l'intérieur, comme l'a déclaré l'administrateur du district Peter Berek (CSU) à l'agence de presse DPA.

Dans la matinée, un incendie inattendu s'est déclaré à l'intérieur d'une structure industrielle à Holenbrunn. Un porte-parole de la police l'a décrit comme un "feu intense". Les autorités locales ont déclaré l'état d'urgence pour faire appel à l'aide des districts voisins. Plus de 500 professionnels ont été mobilisés pour lutter contre l'incendie de midi.

Les habitants des environs de l'immeuble en feu ont été priés de quitter les lieux, selon les communications de la police. Les autorités recommandent de maintenir les fenêtres et les portes fermées et de rester à l'intérieur. Les occupants des appartements sont invités à éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation. Selon les informations actuelles, Peter Berek a rapporté un seul cas de inhalation de fumée légère.

Les fermetures d'écoles ont renvoyé les enfants chez eux : "Les services de transport pour Holenbrunn ont temporairement cessé. Les écoles de Wunsiedel sont prêtes à accueillir tout accommodement nécessaire en dehors des heures de classe", a déclaré la police. Il a été annoncé sur le site de l'école primaire de Wunsiedel : "Les élèves qui ne peuvent pas se rendre à l'école en raison de l'alerte incendie sont dispensés d'assiduité. Les responsables ont écrit aux parents : 'Ne cherchez pas à amener votre enfant à l'école aujourd'hui sous aucun prétexte. Priorisez la sécurité.' Cette règle s'applique également aux nouveaux élèves qui devaient commencer l'école ce jour-là.

En raison des voies ferrées adjacentes au site de l'incendie, la ligne Marktredwitz-Hof est bloquée. Un porte-parole des trains a déclaré que les trains se terminaient à Marktredwitz. Le blocage des rails persistait en fin d'après-midi mardi. Un service de bus de substitution a été organisé pour faciliter la poursuite du voyage vers Hof.

La résine artificielle brûle comme combustible : l'organisation touchée par l'incendie fabrique des composants électriques tels que des isolateurs. Des rapports de la police indiquent que plusieurs tonnes de résine artificielle étaient stockées dans le bâtiment en feu, qui a également pris feu. La population est invitée à contourner aisément la municipalité touchée.

Le bureau du district de Wunsiedel a établi une ligne d'information pour les citoyens. Le maire de Wunsiedel, Nicolas Lahovnik, a annoncé la disponibilité de la garde d'enfants d'urgence dans une autre garderie à proximité du site de l'incendie. Si possible, les enfants devraient idéalement rester chez eux.

L'import

Lire aussi: