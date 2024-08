- Des écologistes lancent une nouvelle action en justice contre le projet d'infrastructure A39.

Le groupe écologiste BUND de Basse-Saxe tente d'empêcher la construction de l'autoroute A39 entre Lüneburg et Wolfsburg par des voies légales. Ils ont déposé un appel auprès de la Cour administrative fédérale contre l'approbation de construction révisée pour la 7ème section de l'A39, selon leur déclaration.

En 2019, la plus haute juridiction de Leipzig avait stoppé les plans de construction pour cette section. Le tracé prévu suit la frontière sud du Lüneburg Heath, reliant Wolfsburg à Ehra-Lessien dans le district de Gifhorn.

Selon les activistes environnementaux, la nouvelle décision d'approbation ignore plusieurs aspects, notamment l'impact environnemental de la nouvelle construction par rapport au changement climatique mondial. Il y a également des préoccupations quant à la détérioration de la qualité des corps d'eau adjacents en raison de la construction de l'autoroute.

Le ministre des Transports de Basse-Saxe, Olaf Lies (SPD), pousse pour un démarrage rapide. Hier, le ministère des Transports de Basse-Saxe a révélé des plans pour financer la construction de la déviation d'Ehra dans le district de Gifhorn. La construction doit commencer au printemps 2025. "Nous faisons tout notre possible pour accélérer ce projet d'infrastructure crucial dans le cadre de la fermeture de l'écart de l'A39", a déclaré Olaf Lies.

Récemment, le ministre fédéral allemand des Transports, Volker Wissing (FDP), a commenté que la nouvelle section de l'A39 offrirait un lien optimal entre les régions de Lüneburg et Wolfsburg, améliorant la connexion à l hinterland des ports du nord de l'Allemagne. La Autobahn GmbH a l'autorité de concevoir et d'exécuter la nouvelle construction d'environ 106 kilomètres.

Les coûts estimés pour ce projet s'élèvent à environ 1,69 milliard d'euros (au 2023). La partie nord de l'A39 s'étend de Hambourg à Lüneburg, tandis que la partie sud va de Wolfsburg via Brunswick à Salzgitter.

