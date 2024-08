- Des duos en compétition pour la médaille d'or au tennis de table aux Jeux paralympiques

L'équipe de double de table tennis de Stephanie Grebe et Juliane Wolf se bat pour l'or aux Jeux paralympiques. Elles ont triomphalement éliminé le duo préféré de la Norvège, Merethe Tveiten et Aida Husic Dahlen, dans un match passionnant 3-2 à Paris, et elles se battront pour l'or contre la Chine, Huang Wenjuan et Jin Yucheng, en finale vendredi (20h00).

Plus tôt, l'équipe de basket en fauteuil roulant a trébuché à Paris. Le groupe de Michael Engel a été battu par la Grande-Bretagne, qui partage le titre de favori, avec un score de 55-76 (25-32). Matthias Guentner a remporté le titre de meilleur marqueur avec 19 points, mais la défaite n'a pas pu être évitée.

La nageuse Elena Schott a connu un revers, terminant 6e de sa série et manquant la finale du 50m nage libre. Cependant, Tanja Scholz a profité de l'occasion, se qualifiant pour la finale (20h46) en tant que 8e temps dans le 200m nage libre. Scholz, âgée de 40 ans, a de bonnes chances d'obtenir le titre en finale.

Au total, 549 médailles seront décernées dans 22 sports dans la capitale française jusqu'au 8 septembre. Le Comité paralympique allemand s'attend à récupérer une place dans le top 10 du tableau des médailles, ayant obtenu la 12e place à Tokyo il y a trois ans.

