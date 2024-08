Des drones russes ont été détectés au-dessus des installations vitales de Brunsbüttel.

11:40 Ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques potentielles à court termeL'ambassade américaine à Kyiv a émis une mise en garde à l'approche du Jour de l'indépendance de l'Ukraine samedi, mettant en garde contre un risque accru d'attaques aériennes ukrainiennes. Au cours des jours suivants et tout au long du week-end, il y a un risque accru que la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles, selon l'annonce sur le site de l'ambassade. Le 24 août marque le 33e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'Union soviétique. Cette fête a une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début de la guerre de deux ans et demi en Ukraine. Récemment, des soldats ukrainiens ont pénétré de manière inattendue sur le territoire russe dans la région de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de riposter.

11:13 Incendie dans une installation militaire à VolgogradUn incendie s'est déclaré dans une installation militaire à Marinovka, dans l'oblast de Volgograd, avec des explosions signalées par les habitants. Les autorités attribuent l'incendie à une attaque de drone ukrainien, sans faire état de pertes humaines.

10:41 La Russie revient aux abris temporaires dans la région de KurskSelon les autorités locales, des abris préfabriqués en béton sont construits pour la population dans la région frontalière russe de Kursk. "Sur mon ordre, l'administration de la ville de Kursk a désigné des emplacements centraux pour l'installation de bunkers préfabriqués modulaires", explique le gouverneur régional Alexei Smirnov sur Telegram. Des bunkers sont érigés à des endroits animés, tels que 60 arrêts de bus. Smirnov partage une photo d'un camion livrant l'un des blocs. Des bunkers sont également installés dans deux autres endroits, y compris à Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de Kursk. La Russie accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre l'installation, que l'Ukraine nie.

10:10 L'Ukraine publie des images de son avancée dans la région de KurskL'Ukraine signale plus de 40 attaques des troupes russes près de la ville de Pokrovsk, la plupart ayant été repoussées. Le président Zelenskyy promet de renforcer les troupes dans la région. De plus, l'avancée ukrainienne dans la région de Kursk se poursuit.

09:42 La Russie signale des drones abattus dans plusieurs régionsLes autorités russes signalent l'interception de plusieurs attaques aériennes ukrainiennes en Russie occidentale. Selon le gouverneur de l'oblast de Volgograd Andrei Bocharov sur Telegram, "la plupart des drones ont été détruits" près de Marinovka (voir l'entrée à 07h30). Dans la région frontalière de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov signale que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été abattus par la défense aérienne russe". Dans la région de Rostov au sud, le gouverneur Vasily Golubev signale "cinq drones interceptés". Des drones sont également signalés avoir été abattus dans les régions russes de Voronezh et Bryansk.

09:09 Le ministre de la Défense ukrainien cherche l'approbation des États-Unis pour les armes à longue portéeLe ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre une délégation bipartite de la Chambre des représentants des États-Unis à Kyiv. Selon le ministère à Kyiv, les représentants républicains Rob Wittman et démocrates David Trone discutent avec Umerov de la situation au front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. "J'ai insisté sur la nécessité d'une approbation rapide pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles russes", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Un acteur de Star Wars lance une campagne de collecte de fondsL'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", lance une campagne de collecte de fonds pour des robots de déminage en Ukraine. En partenariat avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, ils cherchent à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Ces robots peuvent déminer même dans des zones difficiles d'accès, les opérateurs restant à une distance sûre. "L'un des pires crimes que la Russie a commis en Ukraine est le semis de mines", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées près du front où des gens risquent leur vie pour aider les autres à retourner sur leurs fermes et leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être déminées et des vies peuvent être sauvées." L'Ukraine est heavily contaminated with mines, their removal may take decades.

08:01 Le Kremlin semble préparer les Russes à une "nouvelle réalité"La pénétration ukrainienne dans la région de Kursk représente un défi pour la propagande de Moscou. Bien que les régions soient éloignées, une source liée au Kremlin tells the independent Russian portal Meduza, based in Riga, "Mais même la pénétration sur le territoire russe et la prise de villages est un événement nouveau et très désagréable." Pour calmer l'humeur du public maintenant significativement plus anxieuse, le Kremlin tente de préparer les Russes à la vie dans une "nouvelle réalité" et une "nouvelle normalité" : l'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, il sera vaincu - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent être patients. Entre-temps, les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" - en collectant des fournitures d'aide pour la région de Kursk. Dans l'ensemble, tous les officiels interrogés par Meduza estiment que les combats dans la région de Kursk pourraient durer plusieurs mois. Une source liée au gouvernement estime que cette estimation est "quite optimistic – if everything goes well."

07:30 Le gouverneur russe confirme l'incendie dans une installation militaireLes autorités russes confirment les rapports selon lesquels une installation militaire dans la région du sud de Volgograd a été incendiée suite à une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur de la région Andrei Bocharov signale sur Telegram que le drone a frappé l'installation. Il n'y a pas eu de pertes humaines signalées. Bocharov ne précise pas quelle installation militaire a été prise pour cible. Cependant, il explique que le village de Marinovka a été pris pour cible lors de l'attaque, où la Russie a une base aérienne.

06:56 Ancien Conseiller en Sécurité : Poutine avait un Contrôle Hypnotisant sur TrumpSelon l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le président russe Vladimir Poutine aurait manipulé l'ancien président américain Donald Trump. Cela est détaillé dans le livre de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House," selon "The Guardian." "Poutine, un ancien agent du KGB retors, a exploité l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries," explique McMaster. Poutine a décrit Trump comme "un individu étonnamment doué, indéniablement talentueux," et a exercé une influence quasi hypnotique sur lui. McMaster, qui a servi comme conseiller à la sécurité de Trump pendant environ un an, a mis en garde Trump : "Monsieur le Président, c'est le plus grand trompeur du monde." Il a prévenu que Poutine était confiant de pouvoir "juggler" avec Trump et obtenir une relaxation des sanctions et un retrait des États-Unis de Syrie et d'Afghanistan à moindres frais.

06:20 Incendie Signalé sur une Base Russe à VolgogradDes explosions ont été entendues dans la ville russe de Kalach sur le Don, dans la région de Volgograd, tard dans la nuit, selon plusieurs canaux Telegram russes. Elles auraient été déclenchées par une attaque de drones. Un incendie s'est déclaré sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible présumée était probablement la base aérienne de Marinovka à Oktyabrskiy, à environ 20 kilomètres de Kalach sur le Don. Les témoins ont rapporté avoir entendu environ six à dix explosions puissantes, accompagnées de bruits de drones typiques, selon Telegram.

05:44 Klingbeil : L'Allemagne Prête à Offrir un Financement Supplémentaire à l'UkraineLe dirigeant du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si l'intention de fournir des milliards promis à partir des actifs russes gelés à l'Ukraine devient impossible, l'Allemagne fournira un financement supplémentaire, a-t-il déclaré dans un podcast avec le deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Nous ne pouvons pas en arriver à un point où nous disons 'Plus d'argent pour l'Ukraine.' Dans ce cas, nous sommes, bien sûr, tenus de fournir nous-mêmes des fonds d'Allemagne," a déclaré Klingbeil. "Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine. Nous devons trouver des solutions, et nous le ferons."

04:27 HUR commente les frappes de drones en RussieLe service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les cibles des frappes de drones en Russie pendant la nuit. Elles étaient dirigées contre l'aéroport d'Ostafyevo à Moscou, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communications radio, a déclaré le chef du HUR Kyrylo Budanov au site militaire "The War Zone." Environ 50 drones ont été impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont rapporté le matin avoir abattu 45 drones sur le territoire russe.

03:09 Mesures de Sécurité pour les Membres des Bureaux de Vote dans les Élections de KurskDans la région russe contestée de Kursk, près de la frontière, la Russie prévoit de fournir des gilets pare-balles et des casques aux membres des bureaux de vote pour les élections régionales anticipées. De plus, des bureaux de vote supplémentaires seront installés dans d'autres parties du pays pour les personnes qui ont fui la région, selon Tatjana Malachowa, la dirigeante de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. Un état d'urgence est actuellement en vigueur dans la région. Les élections du gouverneur régional et les élections parlementaires régionales sont prévues du 6 au 8 septembre dans plusieurs régions de Russie.

01:34 Fico Critique la Pression dans les Politiques Extérieures des Démocraties OccidentalesLe Premier ministre slovaque Robert Fico critique la pression exercée dans les politiques extérieures des démocraties occidentales. Selon lui, ceux qui divergent de l'opinion consensus sur les questions clés de politique étrangère sont "arbitrairement pressés et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales, selon un communiqué publié à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968. Dans le communiqué, Fico fait le parallèle entre la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie et ce qu'il considère comme la pression actuelle sur les opinions divergentes en Europe. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a fait face à des allégations de proximité avec la Russie en conséquence.

00:12 L'Ukraine Raporte 46 Attaques Russes Près de Pokrovsk en une JournéeL'Ukraine rapporte 46 attaques russes le long de la ligne de front près de la ville de Pokrovsk dans l'est du pays au cours de la journée. Parmi celles-ci, 44 ont été repoussées, selon l'État-major. À 9 heures CET, les combats se poursuivent sur les deux sites restants. Les attaques ont entraîné la mort ou la blessure de 238 soldats russes. Il n'y a pas d'informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore commenté la situation.

23:09 Allégation d'Interception d'une Incursion Ukrainienne dans la Région de Bryansk par la RussieLa Russie affirme avoir arrêté une tentative d'infiltration de "espions" ukrainiens dans la région frontalière russe de Bryansk, adjacente à Kursk. L'infiltration du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été empêchée par les forces de l'agence de renseignement russe FSB et les unités de l'armée russe, selon le gouverneur de Bryansk, Alexander Bogomaz, dans un message Telegram. "L'ennemi a été pris pour cible," indique le message. La situation est maintenant prétendument sous contrôle.

22:15 Zelensky: Ukraine Anticipe une Livraison Rapide de l'Aide de Mille Millions de Dollars PromiseLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son impatience pour la distribution rapide des mille millions de dollars d'aide Promise par l'Ouest, en partie prélevés sur les revenus des actifs du gouvernement russe saisis. Bien que de nombreuses promesses politiques aient été faites, des garanties supplémentaires sont nécessaires, souligne Zelensky dans son message vidéo nocturne. "Pourtant, nous avons besoin d'actions concrètes." L'Ukraine dépend heavily des fonds provenant des avoirs russes confisqués pour faire face à l'hostilité russe. "Les discussions sur cette question ont traîné en longueur depuis trop longtemps, et une action décisive est maintenant nécessaire." Les pays du G7 se sont engagés à fournir une aide financière supplémentaire à Kyiv lors de leur sommet de juin, notamment une importante ligne de crédit de 50 milliards de dollars garantie par les revenus des avoirs russes gelés.

21:52 Poutine Félicite les Relations Commerciales Étroites avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine félicite la coopération croissante entre la Russie et la Chine. "Nos relations commerciales prospèrent (...). L'attention que les deux régimes portent aux échanges commerciaux et aux relations économiques est orientée vers l'action", déclare Poutine lors d'une réunion au Kremlin avec le Premier ministre chinois Li Qiang. La Russie et la Chine ont "de vastes initiatives et projets de coopération dans les domaines économique et humanitaire", déclare Poutine. Li affirme, selon les médias russes, que les relations russo-chinoises sont à un "niveau sans précédent". L'alliance stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour la Russie, la Chine est un partenaire commercial vital en raison des sanctions occidentales.

21:20 Requête Rejetée : L'ancien Vice-ministre de la Défense Russe Restera en DétentionL'ancien vice-ministre de la Défense russe Dmitri Bulgakov reste en détention dans le cadre d'allégations de corruption. Sa demande de placement soushuis arrest et sa demande de libération ont été infructueuses, rapportent les médias. Bulgakov était responsable des achats d'armes pour l'armée russe avant d'être limogé. Le tribunal de Moscou ordonne également la détention de deux suspects associés de Bulgakov. Leur entreprise est soupçonnée d'avoir remporté neuf contrats auprès de Bulgakov entre 2022 et 2024, entraînant des pertes financières d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

21:00 L'Ukraine Renforce sa Présence Militaire à PokrovskConformément au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, l'Ukraine renforce sa présence militaire dans la région contestée de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. "Nous sommes conscients des intentions des troupes russes là-bas", déclare-t-il lors d'un discours télévisé. Simultanément, les forces ukrainiennes progressent dans la région russe de

