Des drones frappent la raffinerie de pétrole et la centrale électrique de Moscou.

Sous les rapports russes, une importante attaque de drones au-delà de la zone frontalière a visé à nouveau les approvisionnements en énergie de l'Ukraine envers la Russie. Un incendie s'est déclaré dans une raffinerie de pétrole de Moscou, et des détonations apparentes ont été observées dans une centrale électrique située au nord-ouest de la capitale.

Selon les médias russes, des drones ukrainiens ont touché une raffinerie de pétrole à Moscou et deux centrales électriques. La raffinerie de Kapotnya, dans le sud-est de la capitale, a connu un incendie, maîtrisé par les pompiers, selon l'agence de presse d'État TASS. Des attaques sur une centrale électrique aux abords sud de Moscou et une centrale électrique dans la région de Tver, située à environ 100 kilomètres au nord-est de la ville, ont été officiellement confirmées.

Des vidéos non vérifiées publiées sur des plateformes internet russes suggèrent que des incendies ont également eu lieu dans ces installations. Des débris de drones ont été trouvés dans la région de Moscou, comme annoncé par le maire Sergei Sobyanin sur Telegram.

Le ministère de la Défense a rapporté que les systèmes de défense aérienne avaient détruit 158 drones, le nombre le plus élevé rapporté pour une attaque de drones ukrainiens jusqu'à présent. Cependant, il reste incertain combien de drones l'Ukraine a réellement lancés contre des cibles russes. Il n'y a eu aucun rapport d伤害 causé par l'attaque de drones. La Russie cache généralement l'ampleur réelle des dommages causés par les attaques ukrainiennes.

Sobyanin a écrit sur Telegram que neuf drones au moins avaient été interceptés et détruits à Moscou et ses environs. Plusieurs drones ont visé la raffinerie de Moscou, causant un incendie dans une salle technique séparée de l'installation, qui est en train d'être éteint. La raffinerie appartient à Gazprom Neft, la filiale pétrolière du géant du gaz russe Gazprom, et est située dans la partie sud-est de Moscou. Gazprom Neft a refusé de commenter.

Attaques contre les centrales électriques

L'armée ukrainienne a tenté d'attaquer la centrale électrique de Kaschira dans l'oblast de Moscou à l'aide de trois drones, selon Mikhail Shvyalov, le chef de l'administration du district de Kaschira sur Telegram. Aucun incendie ni blessé n'a été signalé. "L'alimentation en électricité est ininterrompue". La ville de Kaschira est située à environ cent kilomètres au sud de la capitale, Moscou.

Dans l'oblast de Tver, situé au nord-ouest de Moscou, des explosions bruyantes ont été rapportées près de la centrale électrique de Konakovo, selon le canal Telegram Baza, proche des services de sécurité russes. Le gouverneur Igor Rudenya a déclaré qu'un incendie s'était déclaré dans la ville de Konakovo. Il n'a pas précisé ce qui avait pris feu. Il a ajouté que les fournitures d'électricité et de gaz n'avaient pas été interrompues. La centrale électrique est l'un des principaux générateurs d'électricité en Russie centrale, qui comprend les oblasts de Moscou et de Tver, ainsi que les oblasts de Bryansk, Kursk, Belgorod et Voronezh, frontaliers de l'Ukraine.

Le gouverneur décrit une "attaque massive" de drones

Le gouverneur d'Oblast de Bryansk, Alexander Bogomaz, a noté une "attaque massive" de drones. "Nos défenseurs repoussent une attaque massive de drones sur le territoire de l'oblast de Bryansk", a déclaré Bogomaz sur Telegram. Les gouverneurs de Kursk, Voronezh, Lipetsk, Ryazan et Tula ont également rapporté que des drones ukrainiens avaient été interceptés et détruits. Ces oblasts sont situées entre les régions frontalières et Moscou et appartiennent également à la Russie centrale. Selon le ministère de la Défense, 46 drones ont été interceptés et détruits au-dessus de Kursk, 34 au-dessus de Bryansk, 28 au-dessus de Voronezh et 14 au-dessus de Belgorod.

L'armée ukrainienne a fréquemment ciblé l'infrastructure énergétique et les raffineries de pétrole de la Russie. Le 6 août, elle a également lancé une attaque surprise sur la région russe de Kursk, qui borde l'Ukraine. Entre-temps, les forces russes ont graduellement progressé sur le front est, principalement dans la région ukrainienne de Donetsk, depuis des mois.

Le gouvernement de Kiev a exhorté les États-Unis à autoriser l'utilisation des armes fournies par les alliés pour frapper profondément en Russie. En même temps, l'Ukraine a considérablement augmenté sa production de drones et intensifié ses attaques contre la Russie, en se concentrant sur l'infrastructure énergétique, militaire et de transport, essentielle aux efforts de guerre de la Russie. Le gouvernement ukrainien cherche maintenant à employer des armes occidentales plus puissantes pour infliger des dommages plus importants.

