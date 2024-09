Des drones attaquent la communauté côtière ukrainienne d'Izmayil, causant des victimes.

Au petit matin, une frappe de drones russe sur Ismaïl, un important hub d'exportation de grains pour l'Ukraine situé le long du Danube, a coûté la vie à au moins trois personnes. Par ailleurs, on rapporte que onze autres personnes ont été blessées lors de l'incident. Selon les déclarations du gouverneur militaire de la région sud-ukrainienne d'Odessa, Oleh Kiper, via Telegram, l'attaque a laissé de nombreux bâtiments résidentiels, infrastructures et véhicules en ruines.

La ville côtière d'Ismajil sert de point de transit crucial pour les exportations de grains ukrainiens. De l'autre côté du fleuve, à peine quelques centaines de mètres plus loin, se trouve la Roumanie, membre de l'OTAN et de l'UE. Le ministère de la Défense roumain affirme qu'un drone ayant participé à l'attaque aurait brièvement violé l'espace aérien du pays. Le ministère a déclaré que le drone "aurait potentiellement violé l'espace aérien pendant une courte durée, moins de trois minutes", dans la région frontalière.

Les autorités ukrainiennes ont rapporté une frappe de missile russe sur un site industriel dans la ville de Dnipro.

Dans la région sud-ukrainienne de Kherson, des frappes aériennes attribuées à la Russie ont laissé au moins huit personnes blessées. Au petit matin, un missile russe a touché un poste de police situé dans la ville industrielle de Kryvy Rih, blessant au moins un homme.

