- Des doutes sur la confession après la mort de Fuldaer en Afrique du Sud

Au procès pour le meurtre d'un touriste de Fulda en Afrique du Sud, la défense d'un accusé a soulevé des doutes sur l'admissibilité de sa déclaration. La police aurait forcé l'homme à signer des documents, selon ce qui a été entendu au sixième jour du procès contre les trois hommes accusés d'avoir tiré sur le sexagénaire lors d'un vol. Un policier a admis que la déclaration avait été enregistrée comme une confession plutôt que comme une simple déclaration de témoin en raison d'une erreur dans le remplissage d'un formulaire.

Le procès, qui était initialement prévu pour se terminer le 2 août, a été ajourné à nouveau. La prochaine audience est fixée au mercredi prochain (14 août).

La défense a plaidé non coupable.

Trois hommes, âgés de 26, 37 et 39 ans, sont accusés, entre autres, de meurtre et de vol. Ils sont accusés d'avoir attaqué le résident de Fulda, sa femme et deux autres Allemands sur le chemin du célèbre parc national Kruger en octobre 2022. Lorsque les touristes ont refusé de sortir de la voiture, l'un des auteurs a ouvert le feu. Le conducteur de la voiture est décédé.

Le procès a débuté le 22 juillet dans la petite ville de Kabokweni près du parc national Kruger. La défense a plaidé non coupable au début du procès. Les accusés ont choisi de garder le silence. Après les plaidoiries du dernier jour du procès, le juge lira le verdict à une date ultérieure, encore inconnue.

