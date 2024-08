- Des donneurs de sang se rendent dans le Nord

Au nord, les réserves de sang sont en baisse. "Nos stocks de conservation du sang sont actuellement à un niveau bas", a déclaré Susanne von Rabenau, porte-parole du service de don du sang de la Croix-Rouge allemande (DRK) à Hambourg et dans le Schleswig-Holstein, à l'agence de presse allemande. La DRK a besoin d'environ 450 à 500 dons par jour pour les deux États fédéraux combinés pour répondre à la demande des cliniques régionales. "Pendant les dernières semaines de vacances, nous avons manqué environ 10 % des dons de sang prévus pour SH et HH avec toutes les offres de rendez-vous", a déclaré von Rabenau.

Moins de dons pendant les vacances et les grands événements

En raison de plusieurs vacances et jours fériés, il y a eu une baisse notable du nombre de dons en mai, même immédiatement après l'EM de football en Allemagne. "Même pendant de tels événements sportifs, on peut observer une baisse de la volonté de donner du sang. Même les Jeux olympiques peuvent avoir un impact", a déclaré la porte-parole. Un don de sang qui peut sauver des vies n'est alors pas la première chose à laquelle on pense.

La chaleur actuelle pourrait également décourager les donneurs. "Cependant, la chaleur et le don de sang vont bien ensemble si quelques règles sont Followed and plenty of fluids are consumed, rest is taken after the donation, and direct sunlight is avoided", a déclaré von Rabenau.

Les préparations de sang ne sont que de courte durée, avec une durée de conservation de 4 à 42 jours selon la préparation. Par conséquent, le service de don du sang de la DRK Nord-Est demande que les rendez-vous de don du sang offerts par la DRK soient utilisés dans les semaines à venir.

