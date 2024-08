- Des dizaines d'examens de langue manipulés injustement - Un tricheur reconnu coupable

Dans un schéma bien organisé, un duo de frère et sœur originaires de Bade-Wurtemberg a produit et vendu de faux documents tels que des certificats linguistiques et des documents de l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés à de nombreuses personnes. Le frère aîné, âgé de 32 ans, et son frère aîné de 6 ans ont écopé de peines de prison de 4,5 et 4 ans et 8 mois, respectivement, par le tribunal régional de Stuttgart. Les chefs d'accusation portaient sur la falsification dans 355 cas. Les deux frères, tous deux originaires du Kosovo, avaient fait des aveux détaillés. Le frère cadet est toujours détenu pour des allégations similaires.

Le duo d'Aspach (district de Rems-Murr) avait noté des noms, des adresses, des prix et toute dette impayée dans leurs carnets. L'estimation des revenus de ces activités illégales s'élevait à au moins €313,940, selon le juge président. Les faux ont été exécutés professionnellement à l'aide de supports de données altérés avec des résultats de tests manipulés, accessibles via des codes QR. Les documents contrefaits ont été remis aux clients dans un restaurant à Backnang, par la poste ou par l'intermédiaire d'une école de langues suspecte à Ellwangen. Environ 220 fois, les clients ont soumis les faux documents aux autorités pour obtenir un permis de séjour ou la citoyenneté.

Depuis 2008, les tests de langue sont obligatoires pour les immigrants qui cherchent à obtenir la citoyenneté allemande. L'objectif est de vérifier s'ils ont une maîtrise suffisante de la langue allemande pour communiquer efficacement dans la vie quotidienne, au travail et avec les autorités. Les peines ne sont pas encore définitives et les deux individus ont la possibilité de faire appel. Les peines de prison sont comprises dans la fourchette convenue entre la défense et l'accusation.

