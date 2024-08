- Des dizaines de pigeons meurent dans un incendie.

Environ 50 à 60 pigeons d'élevage ont péri dans un incendie à Wolgast (district de Vorpommern-Greifswald). Le feu s'est déclaré aux premières heures du samedi matin pour des raisons inconnues dans un jardin avec une hutte et un pigeonnier, ont rapporté les autorités policières. À leur arrivée, le pigeonnier adjacent était en feu. Les pompiers ont réussi à sauver environ 20 animaux, qui ont été pris en charge par la protection animale. Selon la police, la hutte du jardin a également pris feu et n'était plus utilisable.

Les flammes intenses ont ravagé le pigeonnier, entraînant malheureusement la perte de nombreux oiseaux bien-aimés. Malgré les efforts des pompiers, la hutte du jardin a été entièrement consumée par le feu, ne laissant que des braises fumantes.

