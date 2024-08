- Des dizaines de milliers de Russes en fuite <unk> Deux morts dans les attentats de Kiev

Une attaque de roquettes russes de nuit près de la capitale ukrainienne de Kyiv a entraîné la mort de deux personnes. Selon les services d'urgence ukrainiens dimanche, les victimes étaient un homme et son fils de quatre ans. Les journalistes de l'AFP ont rapporté des explosions au centre et à l'est de Kyiv tard dans la nuit de samedi. L'armée de l'air ukrainienne a rapporté sur le service en ligne Telegram que deux roquettes russes se dirigeaient vers la capitale. Entre-temps, le gouverneur de la région frontalière russe de Kursk a rapporté 13 blessés dans la ville de Kursk suite à une frappe aérienne ukrainienne.

Un journaliste de l'AFP a rapporté que des sirènes d'alerte retentissaient à Kyiv. Au moins deux flashes étaient visibles dans le ciel nocturne. L'administration militaire de Kyiv a rapporté sur Telegram que les systèmes de défense aérienne de la ville avaient été activés pour repousser les attaques.

Des débris de roquette sont tombés sur des bâtiments résidentiels dans la banlieue de Brovary, selon les services d'urgence de l'État. Un homme de 35 ans et son fils de quatre ans ont été retrouvés morts sous les décombres d'un bâtiment lors des opérations de recherche et de secours. Trois autres ont été grièvement blessés.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, d'autres régions ukrainiennes ont également été touchées par des frappes aériennes russes. Il y a eu des attaques de drones dans cinq autres régions, a rapporté l'armée de l'air.

La Russie lance presqueevery night des attaques de drones et de roquettes sur des villes en Ukraine, qui se défend contre l'invasion depuis février 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pressé ses alliés depuis des semaines de fournir rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne.

D'autres frappes aériennes russes sur l'Ukraine étaient attendues en réponse à l'avancée de l'armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Kursk. Environ 20 000 personnes ont été évacuées de la région de Sumy frontalier de Kursk, selon les chiffres du gouvernement.

Les troupes russes et ukrainiennes se battent dans la région frontalière depuis cinq jours. Depuis le début de leur offensive mardi, l'armée ukrainienne a avancé de plusieurs dozens of kilometers dans la région de Kursk, selon des observateurs indépendants. Le président Zelensky a parlé pour la première fois de l'offensive dans son discours du soir de samedi, en disant que Kyiv essayait de "déplacer la guerre vers la Russie".

Kyiv est resté silencieux sur l'offensive pendant plusieurs jours, mais Zelensky a déclaré que le commandant en chef Oleksandr Syrsky avait "rapporté sur le front, nos actions et le déplacement de la guerre sur le territoire de l'agresseur". L'Ukraine montre qu'elle peut "atteindre la justice et mettre la pression sur l'agresseur". Les États-Unis, allié le plus proche de Kyiv, ont déclaré qu'ils n'avaient pas été informés à l'avance de l'opération.

Sur d'autres sections du front, l'Ukraine a rapporté le plus faible nombre d'"engagements militaires" sur son territoire depuis le 10 juin samedi. Cela pourrait être interprété comme un signe que l'avancée dans Kursk soulage d'autres sections du front où l'armée russe avait récemment augmenté la pression.

En raison de l'avancée de l'Ukraine dans Kursk, les autorités locales du côté russe rapportent l'évacuation de plus de 76 000 personnes. Des trains supplémentaires pour la capitale, Moscou, et de l'aide humanitaire pour la région frontalière ont été déployés pour les évacués. "La guerre nous a atteints", a déclaré une femme à son arrivée à la gare de Moscou.

Entre-temps, une frappe aérienne ukrainienne de nuit, selon le gouverneur régional Alexei Smirnov, a blessé 13 personnes dans la ville de Kursk samedi soir, deux gravement. Les habitants ont été blessés lorsque des débris d'un missile ukrainien abattu ont touché un bâtiment.

Précédemment, les autorités russes ont annoncé le début d'opérations anti-terroristes dans les régions frontalières de Belgorod, Bryansk et Kursk. Les forces de sécurité et l'armée sont dotées de pouvoirs étendus, limitant les déplacements civils, saisissant des véhicules, interceptant des appels téléphoniques et bloquant l'accès à certaines zones. Le comité anti-terroriste d'État russe a déclaré vendredi que l'Ukraine avait lancé une "tentative sans précédent de déstabiliser la situation dans plusieurs régions de notre pays".

