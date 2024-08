Des dizaines de milliers de personnes protestent en Inde contre le meurtre d'un médecin

La semaine dernière, un médecin a été retrouvé mort dans un hôpital indien. Son corps était mutilé et une autopsie a confirmé qu'elle avait été violée. Suite à des manifestations de dizaines de milliers de personnes, le personnel hospitalier dans tout le pays a annoncé une grève.

À la suite du viol et du meurtre brutal d'un médecin en Inde, ses collègues dans tout le pays ont annoncé des grèves élargies. "Nous intensifions nos protestations pour exiger justice pour notre collègue", a déclaré le Dr Suvrankar Datta à l'hôpital public AIIMS de la capitale, New Delhi. L'Association médicale indienne a appelé à un arrêt de 24 heures des services dans les hôpitaux privés dans tout le pays à partir de samedi.

La médecin de 31 ans a été retrouvée morte dans un hôpital public de Kolkata le 9 août, son corps gravement mutilé. Une autopsie a confirmé qu'elle avait été violée. Sa famille pense qu'il s'agissait d'un viol en groupe, selon la chaîne de télévision indienne NDTV.

Ce crime violent a suscité des manifestations dans tout le pays : lundi, les employés des hôpitaux publics de plusieurs régions de l'Inde ont commencé des arrêts partiels. À Kolkata, des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues depuis mercredi, accusant les autorités de ne pas enquêter suffisamment. Jusqu'à présent, un suspect a été arrêté.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a appelé jeudi à ce que le crime soit résolu rapidement. "Le comportement monstrueux envers les femmes doit être puni sévèrement et rapidement", a déclaré Modi. Sous la pression de vastes manifestations contre l'insuffisance de la protection des femmes contre les agressions sexuelles, le gouvernement a renforcé les peines pour viol ces dernières années. Une récente modification de la loi pénale permet de condamner les violeurs à la peine de mort.

90 Viols par Jour

La violence sexuelle contre les femmes est répandue en Inde. En 2022, le pays de 1,4 milliard d'habitants a enregistré une moyenne de près de 90 viols par jour. De nombreux cas ne sont pas signalés en raison de la stigmatisation des victimes et du manque de confiance dans la police et les tribunaux. Les condamnations pour viol restent rares, et les procès peuvent traîner en longueur pendant des années.

En 2012, le viol en réunion brutal d'une étudiante indienne à New Delhi a suscité une indignation mondiale. La jeune Jyoti Singh de 23 ans a été attaquée, violée et battue avec une barre de fer dans un bus par six hommes. Ils l'ont ensuite jetée hors du bus, grièvement blessée. Elle est décédée plus tard à l'hôpital de ses blessures.

