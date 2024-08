- Des dizaines de milliers de personnes protestent contre la mine de lithium en Serbie

Manifestation massive contre l'exploitation minière dangereuse pour l'environnement : Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Belgrade contre le projet d'extraction de lithium dans leur pays. Elles ont occupé deux gares ferroviaires de la capitale serbe pendant la nuit du samedi. La police a arrêté 19 manifestants au total.

La police est intervenue le matin pour dégager les gares ferroviaires, où de petits groupes de manifestants étaient toujours présents. Le président serbe Aleksandar Vucic a condamné les blocages ferroviaires mais a indiqué sa volonté d'engager un dialogue et la possibilité d'un référendum sur le projet de lithium.

L'accord sur le lithium de la Serbie avec Bruxelles

Le gouvernement serbe a signé un mémorandum d'entente avec le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic en présence du chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) à Belgrade le 19 juillet, dans le but de faciliter l'extraction respectueuse de l'environnement du métal léger très recherché dans la vallée de Jadar.

La vallée de Jadar, dans l'ouest de la Serbie, détient le plus grand dépôt de lithium d'Europe. La matière première est cruciale pour la production de véhicules électriques. En juillet de cette année, Belgrade a donné son feu vert à l'extraction de lithium. Deux ans plus tôt, le gouvernement avait temporairement arrêté le projet en raison de la pression des environnementalistes qui considèrent l'extraction de lithium très nuisible pour les humains et la nature.

Le président serbe souhaite parler aux gens

Vucic a déclaré que l'occupation des gares ferroviaires n'était "pas un contribution à la démocratie". Il souhaite parler avec les habitants de la zone où le projet minier est prévu. "Je ne comprends simplement pas pourquoi les gens de ce pays veulent détruire l'économie de la Serbie", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. "Les gens de Serbie pensent-ils vraiment que je suis stupide et fou, que je ferais quelque chose contre mon pays et mon peuple ?" Il n'a pas exclu la possibilité d'un référendum sur la question, soit dans la région touchée, soit à l'échelle nationale.

Selon le ministre de l'Intérieur Ivica Dacic, 14 personnes ont été arrêtées pendant la nuit de manifestation pour des infractions criminelles présumées, trois autres pour des infractions à l'ordre public, et deux étrangers pour leur présence à la manifestation près d'institutions étatiques importantes. La police a estimé le nombre de manifestants entre 24 000 et 27 000. Les observateurs indépendants ont parlé d'environ 40 000 manifestants.

Dans les jours précédents, de nombreuses personnes dans plus de 40 villes serbes avaient manifesté contre le projet de lithium. Les organisateurs ont annoncé de nouvelles blocages de circulation pour la semaine à venir sans fournir de détails.

L'Occident cherche à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine

L'Allemagne et l'UE cherchent à réduire leur dépendance à l'égard de la Chine grâce à l'extraction du lithium en Serbie. La Chine contrôle une grande partie de l'extraction et du traitement mondial du lithium. La Serbie est un pays candidat officiel de l'UE. Entre-temps, le président serbe Vucic et d'autres politiques gouvernementaux maintiennent des liens étroits avec la Russie.

Les environnementalistes critiquent, entre autres, que l'extraction du lithium contamine les eaux souterraines avec des métaux lourds, mettant en danger l'approvisionnement en eau potable des résidents. "Est-ce du patriotisme d'aider une multinationale, ou est-ce que le véritable patriotisme est le combat pour l'air pur, la terre propre et l'eau qui nous nourrit tous en Serbie ?" a déclaré l'actrice Jelena Stupljanin lors du rassemblement de manifestation à Belgrade. Le géant minier australien Rio Tinto s'intéresse au projet de lithium en Serbie depuis plusieurs années.

Source : Politika, serbe

La police a poursuivi ses efforts pour dégager les manifestants restants des gares ferroviaires le dimanche matin. despite the arrests, the Police faced resistance from protesters who were determined to voice their concerns against the lithium mining project.

