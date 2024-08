- Des dizaines de milliers de fans de Gothic célèbrent le Festival Luna de l'ère M<unk>

Sous un soleil resplendissant, les fans de la soi-disant Scène Noire se sont à nouveau réunis pour le Festival Gothique M'era Luna. Selon les organisateurs, FKP Scorpio, tous les billets ont été vendus à l'avance, avec une fréquentation attendue d'environ 25 000 personnes.

Vêtus de costumes élaborés, souvent sombres, et arborant un maquillage lugubre, de nombreux fans présents ont célébré avec enthousiasme à l'aéroport de Hildesheim-Drispenstedt sur les sons de Rock Médiéval, Alternatif, Gothique et Electro.

Les têtes d'affiche sont ASP et VNV Nation

Presque 40 groupes et musiciens, dont les têtes d'affiche ASP et VNV Nation, Front 242, Epica, Saltatio Mortis, se produiront sur plusieurs scènes pendant les deux jours du festival ce week-end. Le groupe de rock allemand ASP est en tournée anniversaire, tandis que le groupe électronique Front 242 est en tournée d'adieu.

Le programme annexe comprend des lectures, des discussions en panel, des ateliers d'écriture, de danse et de maquillage, ainsi qu'un marché médiéval et un défilé de mode. Le festival se déroulera jusqu'au dimanche soir.

Selon les organisateurs, M'era Luna a lieu depuis l'an 2000 et, aux côtés du Wave-Gothic-Meeting de Leipzig, est considéré comme l'un des plus grands festivals allemands de la scène.

Les visiteurs de Basse-Saxe ont représenté une partie importante des 25 000 personnes présentes, se joignant avec enthousiasme aux festivités à l'aéroport de Hildesheim-Drispenstedt. During the M'era Luna festival, numerous bands from Lower Saxony, such as Saltatio Mortis, also took the stages to entertain the audience.

Lire aussi: