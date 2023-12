Des dizaines de documents citant les victimes et les associés de Jeffrey Epstein seront rendus publics en 2024

L'ordonnance, rendue lundi par la juge Loretta A. Preska, est le dernier dépôt dans une affaire réglée par Virginia Roberts Giuffre, une Américaine qui a affirmé qu'Epstein l'avait sexuellement abusée alors qu'elle était mineure et que Ghislaine Maxwell, l'ancienne petite amie et complice de longue date d'Epstein, avait aidé à l'abus.

Epstein a été inculpé en 2019 pour exploitation d'un réseau de trafic sexuel dans lequel il aurait abusé sexuellement de dizaines de mineures.

Le multimillionnaire est mort par suicide en prison alors qu'il attendait son procès. Les procureurs de New York ont inculpé Maxwell pour trafic sexuel impliquant plusieurs victimes. Elle a été condamnée l'année dernière.

Bien que le procès en diffamation intenté par Giuffre en 2015 ait été réglé en 2017 et placé sous ordonnance de protection, certaines parties ont été descellées depuis lors, Giuffre, Maxwell et un certain nombre de personnalités tierces ayant débattu de ce qui devrait ou ne devrait pas être divulgué au public.

En août 2019, la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit a levé les scellés sur des centaines de pages de documents, un jour avant la mort d'Epstein en prison, statuant que le juge du tribunal de district avait indûment mis sous scellés des centaines de documents. Ce juge était décédé depuis.

La cour d'appel a alors renvoyé l'affaire au tribunal de district pour qu'il examine individuellement le reste des documents et détermine ce qui peut être mis sous scellés.

La juge Preska, qui a depuis repris l'affaire, a décidé de lever les scellés sur d'autres documents en juillet 2020, notamment la déposition de Maxwell en 2016 relative à l'action en justice, ainsi que des courriels et des dépositions d'autres personnes.

De nombreuses victimes présumées ont donné des interviews publiques et ont déjà été identifiées par les médias, tandis que d'autres "n'ont pas soulevé d'objection" à la levée des scellés, selon l'ordonnance rendue lundi par Mme Preska.

Preska donne aux Jane et John Does 14 jours pour faire appel avant que les parties ne se concertent et ne rendent les documents publics.

En ce qui concerne les associés d'Epstein, on ne sait pas exactement combien d'entre eux ont fait l'objet d'une enquête pour des actes répréhensibles présumés ou en feront l'objet.

Certaines des victimes resteront anonymes, en raison de la nature sensible des crimes et des abus sexuels commis sur des mineurs, précise l'ordonnance.

L'ordonnance précise que les documents des associés d'Epstein, dont l'un a joué un rôle dans les crimes de trafic sexuel et un autre dont le nom a été cité dans un procès pénal, seront également levés "dans leur intégralité".

Certains des documents à divulguer comprennent des informations sur les personnes décédées, y compris une personne décédée en 2018, mais qui était largement associée à Epstein et apparaissait sur des photos de la résidence d'Epstein sur l'île de Little St. James dans les îles Vierges américaines, indique l'ordonnance. Il s'agit également de personnes associées à Maxwell.

Après la mort d'Epstein, le bureau du procureur de Manhattan a indiqué qu'il se concentrerait sur l'accusation de conspiration portée contre Epstein, qui l'accusait d'avoir travaillé avec des employés et des associés pour exploiter un vaste réseau de trafic sexuel impliquant des dizaines de filles. Epstein a plaidé coupable à deux accusations de prostitution en Floride en 2008 et a purgé 13 mois de prison.

Le chef d'accusation de complot pourrait permettre aux procureurs d'inculper toute autre personne impliquée dans le réseau.

Eric Levenson, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com