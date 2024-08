- Des dizaines de demandes de changement de sexe depuis le 1er août

En quelques jours, des dizaines de personnes en Thuringe ont enregistré un changement simplifié de leur mention de genre et de leur prénom. Les bureaux d'enregistrement d'Erfurt et de Jena ont chacun enregistré 28 inscriptions d'ici la fin de la semaine, avec 16 à Weimar. À Gera, la troisième plus grande ville de Thuringe, il y a eu six inscriptions, cinq à Eisenach et trois à Suhl. Certains chiffres étaient inférieurs aux attentes municipales, tandis que d'autres n'en avaient pas.

Depuis le 1er août, les personnes transgenres, intersexes et non binaires peuvent se rendre au bureau d'enregistrement pour changer leur mention de genre et leur prénom conformément à la nouvelle loi sur l'autodétermination. Elles doivent attendre trois mois avant de soumettre leur déclaration, ce qui sera suffisant. Auparavant, une décision de justice et deux expertises étaient requises.

De nombreuses inscriptions le premier jour

Celles et ceux qui ont soumis leur inscription le 1er août peuvent effectuer le changement dès le 1er novembre. Cela a également entraîné un nombre relativement élevé de personnes s'inscrivant au bureau d'enregistrement en Thuringe au plus tôt.

Par exemple, il y a eu environ 11 inscriptions à Erfurt le premier jour. Au cours des années précédentes, environ dix changements de genre et de nom étaient enregistrés annuellement. Weimar a également enregistré 11 inscriptions le 1er août, comparé à un total de trois changements au cours de l'année 2023. Jena a enregistré 13 inscriptions le premier jour. Dans la plupart des villes, les frais d'inscription s'élèvent à 20 euros, et la déclaration finale coûte 25 euros de plus.

La nouvelle loi sur l'autodétermination a eu un impact significatif sur le processus d'enregistrement de genre en Thuringe, entraînant une augmentation des inscriptions. La forte augmentation des inscriptions le 1er août peut être attribuée au processus simplifié et à l'élimination des exigences précédentes.

