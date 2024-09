- Des dizaines d'appels de détresse et des sous-sols submergés.

En Brême, un mercredi soir, la ville a reçu une heure de pluie équivalente à celle d'un mois entier. Cette forte averse a submergé les services de pompiers avec des appels à l'aide. La plupart des appels concernaient des sous-sols et appartements inondés, selon les pompiers. Environ 60 litres d'eau par mètre carré sont tombés pendant cette tempête violente.

Les pompiers se sont concentrés sur les quartiers de Woltmershausen, Neustadt, Kattenturm, Walle, Gröpelingen et Oslebshausen. À la fin de la soirée, 76 interventions avaient été menées à bien, tandis que 69 étaient encore en cours. Au total, il y avait 237 appels d'urgence en attente. Heureusement, aucun blessé n'a été signalé.

Malgré le chaos, la situation est restée sous contrôle. Tous les pompiers volontaires et les unités THW disponibles ont été déployés pour gérer la réponse à la tempête. Les pompiers professionnels ont cherché à assurer la sécurité de base de la ville. Le centre de contrôle des incendies et des secours a géré efficacement le volume élevé d'appels d'urgence. Le public a été invité à appeler le numéro d'urgence 112 uniquement en cas d'urgence réelle.

Les services d'urgence de la nuit de tempête ont également vu deux réussites en matière de réanimation et le sauvetage d'une personne coincée dans un accident de la route. Dans l'ensemble, les opérations des services de secours pendant la tempête sont restées bien gérées, ont conclu les pompiers.

La forte pluie a entraîné des infiltrations d'eau dans de nombreux logements et bâtiments, nécessitant l'intervention des pompiers pour vidanger les sous-sols et appartements inondés. Despite the relentless rain, the fire department effectively managed the high volume of emergency calls related to the storm.

