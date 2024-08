- Des dispositifs de flottaison déclenchent des actions étendues à Chiemsee

En raison d'une situation confuse entre deux flotteurs, de nombreux services d'urgence ont été appelés au lac de Chiemsee. Selon un porte-parole de la police, une femme témoin depuis un balcon à Bernau (partie de Rosenheim) a repéré un nageur avec un flotteur rouge, selon sa déclaration. Après être brièvement rentrée, elle est revenue pour ne trouver qu'un seul flotteur dans le lac. Pensant que le nageur avait coulé, elle a appelé immédiatement les services d'urgence, a confirmé le porte-parole.

Les secouristes des pompiers, de la sécurité aquatique et des services d'urgence ont envahi la zone, effectuant des recherches sur terre et dans l'eau. Il s'est avéré plus tard que le flotteur que la femme avait remarqué à son retour était en réalité attaché à un filet de pêche. Le nageur, ayant déjà quitté l'eau avec son flotteur, était parti depuis longtemps, selon la police.

La confusion de la femme concernant la vue de seulement un flotteur après en avoir initialement remarqué deux a entraîné l'appel d'urgence. Après plus ample investigation, le flotteur a été trouvé attaché à un filet de pêche, ajoutant à la confusion.

Lire aussi: