Des discussions sur la restriction des couteaux à la suite d'un incident violent à Solingen

Incident préoccupant lors d'un festival de la ville de Solingen relance le débat sur les stratégies de contrôle des couteaux : Quelles approches sont possibles pour lutter contre les crimes à l'arme blanche ?

Le SPD soutient fermement un interdiction totale des couteaux, tandis que les Libéraux ont jusqu'à présent résisté à cette idée. Cependant, cette position pourrait être en train de changer suite à l'attaque au couteau à Solingen.

L'attaque au couteau à Solingen a incité le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann à proposer des discussions sur les réglementations des couteaux. "Nous allons maintenant engager des discussions au sein du gouvernement fédéral pour renforcer nos efforts contre ce type de crime à l'arme blanche", a déclaré Buschmann à "Bild am Sonntag". Les Libéraux ont jusqu'à présent rejeté les propositions de la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser concernant des interdictions plus strictes. Le SPD, en revanche, plaide en faveur d'un renforcement significatif des mesures légales pertinentes.

"Cette attaque terroriste apparente souligne : l'Allemagne lutte contre la violence à l'arme blanche", a déclaré le chef du SPD Lars Klingbeil à "Bild am Sonntag". Il plaide pour une interdiction quasi-totale de porter des couteaux dans les espaces publics : "Il n'y a aucune raison valable pour que les individus portent des armes blanches dans leur vie quotidienne. Tout doit être fait pour que les couteaux ne soient plus une vue courante dans les rues et les places de l'Allemagne." Les sentiments de Klingbeil ont étéechoés par son collègue du parti, Dirk Wiese. Wiese a exhorté les politiciens à "faire des progrès sur les interdictions de couteaux", en déclarant que Wiese lui-même avait plaidé pour une telle interdiction dans la "Rheinische Post" la semaine dernière. En outre, Wiese préconise une extension des pouvoirs des agences d'application de la loi pour identifier et appréhender les suspects potentiels, en particulier dans le domaine numérique.

"Les criminels ne seront pas découragés par de telles mesures"

Avant l'incident de Solingen, Faeser avait annoncé son intention de présenter prochainement une législation renforçant les interdictions de couteaux. Cette initiative est motivée par une série d'épisodes violents où des couteaux ont été utilisés. Une proposition d'interdire des types supplémentaires de couteaux est également sur la table. Cependant, Faeser a également souligné la nécessité d'augmenter les interdictions d'armes et les zones d'interdiction de couteaux, ainsi que le renforcement de la surveillance policière.

Les critiques considèrent les propositions comme insuffisantes pour réduire efficacement le nombre croissant d'incidents liés aux couteaux en Allemagne. Le député de Solingen Jürgen Hardt est sceptique quant à l'efficacité d'une interdiction générale. "Nous avons déjà des interdictions" en place, a noté Hardt sur "Deutschlandfunk". "Il n'est pas à supposer que les criminels seront découragés par de telles mesures."

Hardt propose d'imposer des interdictions de porter des objets dangereux "sélectivement" contre les individus ayant un passé de crimes violents. Une telle interdiction pourrait s'étendre aux couteaux, aux haches et à d'autres objets qui peuvent être utilisés comme armes.

Le débat en cours sur l'assouplissement de la législation sur les armes a été relancé par l'attaque au couteau à Solingen, qui s'est produite samedi. Un individu a poignardé plusieurs personnes avec un couteau lors d'un festival de la ville le vendredi soir. Tragiquement, trois personnes ont perdu la vie et huit autres ont été blessées. Le

