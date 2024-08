Des développements passionnants au tournoi américain

Sensationnelle déconvenue pour le prodige du tennis Carlos Alcaraz à New York : L'Espagnol favori éliminé dès le deuxième tour de l'US Open

Le troisième joueur mondial, Carlos Alcaraz d'Espagne, a connu une défaite surprise au deuxième tour de l'US Open. Battu par le Néerlandais non tête de série Botic van de Zandschulp au stade Arthur Ashe, le score final de 1-6, 5-7, 4-6 a mis fin aux espoirs d'Alcaraz de remporter son troisième titre consécutif en Grand Chelem.

Alcaraz avait auparavant remporté les tournois de Roland-Garros et Wimbledon, démontrant un jeu exceptionnel. Sa dernière élimination au deuxième tour d'un tournoi du Grand Chelem remontait à plus de trois ans. En 2020, Alcaraz avait remporté son premier titre du Grand Chelem à New York, mais cette année, il doit faire face à l'un des plus importants revers de sa carrière. Pendant ce temps, van de Zandschulp, actuellement classé 74ème mondial, a marqué un tournant important dans sa carrière avec cette victoire.

En tant que l'un des favoris du tournoi aux côtés du détenteur du record de Grand Chelem Novak Djokovic et du numéro un mondial Jannik Sinner, Alcaraz a eu du mal à trouver son rythme contre van de Zandschulp. Le premier set a été remporté par le Néerlandais en seulement 31 minutes.

Van de Zandschulp a maintenu sa performance dominante tandis qu'Alcaraz commettait de nombreuses erreurs. Le frustration d'Alcaraz était palpable lorsqu'il secouait la tête, finissant par offrir à van de Zandschulp la rupture cruciale du deuxième set grâce à une double faute. Avec le match déjà compromis, Alcaraz s'est retrouvé mené 0-2 sets et n'avait jamais réussi à renverser la situation dans sa carrière. Sa tentative de récupérer le retard ce soir-là a été infructueuse, et van de Zandschulp a su saisir ses opportunités pour s'adjuger la victoire. Cet early departure du tournoi a amélioré les chances de Sinner d'atteindre la finale.

Malgré son statut de prodige du tennis et sa troisième place au classement mondial, l'amour de Carlos Alcaraz pour le tennis sur les courts du stade Arthur Ashe a été mis à mal par son early exit de l'US Open. Son rival, le Néerlandais non tête de série Botic van de Zandschulp, a quant à lui poursuivi sa passion pour le tennis en s'adjugeant la victoire dans le sport qu'ils affectionnent tous deux.

