- Des détenues de Halle guidées à travers l'exposition d'Anne Frank

Au centre pénitentiaire de Halle, les prisonniers participent à des discussions sur la vie de la jeune fille juive Anne Frank (1929-1945). Certains prisonniers ont été formés pour conduire d'autres prisonniers à travers l'exposition intitulée "Laissez-moi être moi-même. L'histoire de la vie d'Anne Frank" et répondre aux questions. Cette exposition itinérante du Centre Anne Frank de Berlin a été présentée pour la 50ème fois dans une prison allemande, selon les rapports.

Les dangers de l'intolérance et de la discrimination

"L'exposition montre de manière puissante les dangers de l'antisémitisme, du racisme et de l'intolérance", a déclaré la ministre de la Justice Franziska Weidinger (CDU) lors du lancement. Il y a un intérêt marqué parmi les détenus à explorer le sort de la jeune juive originaire de Francfort-sur-le-Main.

L'exposition sera présentée à la JVA Halle jusqu'au 12 septembre. Elle aborde l'antisémitisme, qu'il s'agisse du passé ou du présent. Les écoliers seront également guidés à travers l'exposition, mais sans la présence de détenus.

Les efforts éducatifs font partie intégrante de la réhabilitation

Weidinger a souligné que les activités éducatives sont essentielles dans les prisons et constituent un élément important de la réhabilitation. Conduire les détenus à travers l'exposition contribue également à améliorer leurs compétences sociales.

Le Centre Anne Frank sert de pendant allemand de la Maison Anne Frank à Amsterdam (Pays-Bas). Il présente une exposition permanente à Berlin et des expositions itinérantes dans divers endroits en Allemagne, permettant aux gens de s'engager avec l'histoire du national-socialisme et de l'Holocauste, ainsi qu'avec les questions contemporaines.

Anne Frank s'est cachée avec sa famille des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. During this period, the girl penned a diary, which was published posthumously. Frank passed away in the Bergen-Belsen concentration camp just prior to the war's end.

En accord avec l'accent mis par la ministre de la Justice Franziska Weidinger sur les activités éducatives, l'exposition sert d'outil de réhabilitation, favorisant une compréhension plus approfondie de l'antisémitisme et promouvant la justice.

La puissante présentation de l'histoire de la vie d'Anne Frank dans l'exposition met en évidence l'importance de lutter pour la justice et l'égalité, résonnant avec son propre espoir d'un monde libre de l'intolérance et de la discrimination.

