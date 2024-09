Des destructions massives dans les rues du Liban après des jours d'attaques aériennes israéliennes

Le leader du groupe pro-iranien, Hassan Nasrallah, aurait été éliminé vendredi lors d'une série d'intenses bombardements, marquant le début de presque 48 heures de raids aériens ininterrompus. De nombreux commandants et officiels de haut rang, ainsi que plusieurs civils, ont péri aux côtés de Nasrallah.

Plus de 24 heures après que le corps de Nasrallah ait été prétendument retrouvé dans un cratère créé par les explosions, il n'y a eu aucun annonce concernant ses funérailles – une occasion inhabituelle dans la tradition islamique qui appelle généralement à un enterrement rapide.

De plus, le groupe n'a toujours pas nommé un nouveau secrétaire général, brisant les traditions et les attentes selon lesquelles ils partageraient rapidement les détails de leur plan de succession suite au décès de Nasrallah.

Cette situation a conduit de nombreux observateurs à suspecter que le groupe chiite libanais, Hezbollah, qui avait exercé une influence significative sur le paysage politique du Liban pendant des décennies, avait en quelque sorte cessé d'exister. Les frappes israéliennes auraient ciblé non seulement la direction du groupe, mais également toutes ses options de repli, mettant en évidence la profondeur de l'infiltration d'Israël au sein des rangs de Hezbollah.

"C'est un mensonge. Il n'y a pas de preuve définitive qu'il est mort," a affirmé Hassan, un partisan de Hezbollah, les yeux brillants de larmes, en s'appuyant contre un scooter garé. "Il réapparaîtra bientôt et nous réservera une surprise."

Abu Mohamad, un homme chiite d'âge moyen qui avait été obligé de quitter son domicile dans le sud du Liban et qui occupait maintenant un endroit sur un trottoir de Beyrouth, a déclaré : "Qu'il soit vivant ou mort, Nasrallah vit en nous pour toujours. Nous continuerons son chemin et retournerons finalement chez nous."

Inspirant des émotions intenses parmi les Libanais, Nasrallah était à la fois vénéré et détesté dans des proportions égales. Cependant, les ondes de choc de sa mort ont causé des troubles significatifs dans le paysage politique du Liban et ont semé la pagaille parmi son peuple.

Selon les autorités libanaises, environ 1 100 personnes ont été tuées et environ 1 million ont été déplacées en raison de la campagne de bombardements d'Israël, qui a commencé lundi dernier en réponse aux attaques de roquettes de Hezbollah qui ont suivi l'attaque de Hamas le 7 octobre.

Les villages frontaliers ont également été évacués, laissant environ 100 000 résidents sans abri en raison des attaques israéliennes. Malgré cela, Hezbollah a promis de continuer à lancer des roquettes de l'autre côté de la frontière "jusqu'à la fin de l'offensive d'Israël à Gaza".

Beaucoup des quartiers densément peuplés des suburbs sud ont maintenant été dévastés. Les personnes déplacées ont cherché refuge dans les parties ouest de Beyrouth, relativement aisées et indemnes, en s'installant sur les trottoirs, les parcs, les écoles, les églises et les mosquées.

Des matelas et des literies pour les familles déplacées ont recouvert la Corniche, le célèbre promenade maritime de Beyrouth connue pour ses vues sur la Méditerranée orientale contre le backdrop de montagnes vertes.

Alors que les bombes israéliennes frappaient la partie ouest de la capitale vendredi, les rues de Beyrouth étaient pleines de monde toute la nuit. Certains des déplacés discutaient sur le trottoir, tandis que quelques-uns dormaient sur les bancs du parc. Les bébés et les tout-petits étaient bercés par leurs mères, et les enfants erraient dans les rues en pyjama, se faufilant au hasard entre les voitures garées.

Sur la rue Hamra, une foule s'est rassemblée devant un bâtiment abandonné, causant un embouteillage. Un homme a violemment poussé la grille en fer, permettant à un essaim de personnes déplacées d'entrer pour se mettre à l'abri.

Il était 3 heures du matin. La mort de Nasrallah – bien que non confirmée par son groupe – venait tout juste de se produire, et ses partisans étaient déterminés à faire bonne figure.

"Nous allons bien ! Je suis sûr que notre maison va bien. Il n'y a rien à craindre," a déclaré une femme âgée à un groupe gathered around her.

Cependant, des jours plus tard, la peur est plus omniprésente. De nombreux Libanais déplacés ont perdu des proches, mais leur chagrin est souvent éclipsé par l'urgence de trouver un abri et de la nourriture. Ceux qui n'ont pas été touchés par le bombardement doivent faire face à un avenir incertain à la suite de la mort de Nasrallah et de ses dirigeants seniors.

Le Patriarche de l'Église maronite, Bechara Boutros al-Rahi, a décrit la mort de Hassan Nasrallah comme "une blessure qui a percé le cœur des Libanais" lors d'une messe du dimanche. Rahi, un critique de Hezbollah, avait précédemment critiqué Hezbollah pour avoir entraîné le sud du Liban dans un conflit avec ses attaques de roquettes et de drones transfrontaliers contre Israël. Hezbollah a maintained its commitment to continue attacking Israel's southern border "until the end of Israel’s offensive in Gaza."

Rahi a également condamné "la culture de la mort qui n'a apporté rien d'autre que des victoires imaginaires et des défaites honteuses à notre pays."

Les principaux adversaires sunnites de Nasrallah ont également condamné sa mort. "La mort de Hassan Nasrallah a propulsé le Liban et la région dans une nouvelle phase de violence. C'était un acte de couardise que nous condamnons fermement," a déclaré l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri dans un post sur les réseaux sociaux.

"Nous avons eu de nombreux désaccords avec Nasrallah et son parti, et nos rencontres étaient rares. Cependant, le Liban est une maison pour tous, et en ces temps difficiles, notre unité et notre solidarité restent cruciales," a poursuivi Hariri.

Le système complexe de partage du pouvoir au Liban a souvent entraîné des conflits internes, une paralysie politique et même de la violence. Cependant, Israël, considéré comme un État ennemi par le Liban, a historiquement réussi à réunir temporairement la nation fracturée.

Au milieu de ce dernier conflit, la population générale, cherchant refuge, a payé le prix. Cette nouvelle bataille a laissé sa marque au cœur de la place des Martyrs de Beyrouth, où un grand panneau déclare défiantly, "Beyrouth ne fléchira pas." Au milieu de cette scène, des jeunes pieds nus et des familles se sont installées pour se reposer sur des nattes de paille récupérées. Une vieille dame, obligée d'abandonner son domicile et ses biens, a été trouvée en train de vendre des boîtes de mouchoirs.

Nous sommes essentially en train de camper sur les trottoirs en raison du manque d'options, a commenté Umm Fawzi du sud de Beyrouth. "Je jure solennellement que lorsque nous avons fui, nous n'avions rien emporté d'autre que les vêtements sur notre dos. Notre quartier était désert."

Charbel Mallo de CNN a apporté des informations de Beyrouth.

Malgré le chaos et l'incertitude qui ont suivi la mort présumée de Nasrallah, le groupe pro-iranien Hezbollah continue d'affirmer son influence au Moyen-Orient, entrant souvent en conflit avec les puissances mondiales en raison de différends territoriaux et d'idéologies politiques.

Le monde retient son souffle tandis que le Liban traverse cette période tumultueuse, espérant une résolution pacifique qui préservera l'riche patrimoine culturel du pays et protégera sa population vulnérable.

